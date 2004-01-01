Партнерский материал. Всемирный фонд дикой природы (WWF) подвел итоги первого совместного проекта с МКБ

Первым совместным проектом банка и WWF стала работа по учету сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия с помощью малошумных беспилотных аппаратов. За последние 60 лет численность сайгака в России сократилась почти в 100 раз. Это вызвано избирательным промыслом из-за спроса на рога, которые используются в традиционной восточной медицине.



Данные последней оценки показали, что в степях Северо-Западного Прикаспия обитает не менее 6350 сайгаков. Достоверные данные о состоянии популяций редких видов необходимы для эффективной работы по их сохранению, а также для оценки ее результатов. Новый метод учета позволил получить максимально достоверную информацию без вреда для окружающей среды.



Сотрудничество МКБ и Фонда дикой природы реализуется в рамках комплексной стратегии банка по развитию программ корпоративной социальной и экологической ответственности. Помимо сотрудничества с WWF, МКБ стал партнером зеленого движения «ЭКА» и выступил спонсором высадки 10 тысяч саженцев ели и сосны в рамках проекта «Посади лес» в Малопургинском районе Удмуртской Республики. Банк также является спонсором дальневосточного леопарда в Московском зоопарке.

