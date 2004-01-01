Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
72.862
eur
80.219
moex
2631.83
brent
30.09
пшеница
548.2
сахар
10.05
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Всемирный фонд дикой природы (WWF) подвел итоги первого совместного проекта с МКБ
Московский кредитный банк
|
Апрель 2020
В октябре 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) присоединился к «Панда-клубу» Всемирного фонда дикой природы
Фото: Е. Разумный

Первым совместным проектом банка и WWF стала работа по учету сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия с помощью малошумных беспилотных аппаратов. За последние 60 лет численность сайгака в России сократилась почти в 100 раз. Это вызвано избирательным промыслом из-за спроса на рога, которые используются в традиционной восточной медицине.

Данные последней оценки показали, что в степях Северо-Западного Прикаспия обитает не менее 6350 сайгаков. Достоверные данные о состоянии популяций редких видов необходимы для эффективной работы по их сохранению, а также для оценки ее результатов. Новый метод учета позволил получить максимально достоверную информацию без вреда для окружающей среды. 

Сотрудничество МКБ и Фонда дикой природы реализуется в рамках комплексной стратегии банка по развитию программ корпоративной социальной и экологической ответственности. Помимо сотрудничества с WWF, МКБ стал партнером зеленого движения «ЭКА» и выступил спонсором высадки 10 тысяч саженцев ели и сосны в рамках проекта «Посади лес» в Малопургинском районе Удмуртской Республики. Банк также является спонсором дальневосточного леопарда в Московском зоопарке.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. CLAAS: производство, отгрузка машин и поставки запасных частей идут полным ходом
Партнерский материал. Умеешь работать на технике «Ростсельмаш»? Получи «Ладу»!
Партнерский материал. Преимущества отбора проб почвы по зонам продуктивности
Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» провел вебинар, посвященный тенденциям в кормлении поросят и свиней
Партнерский материал. Цифровая трансформация в АПК. Будущее и перспективы

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
«Агроинвестор»
Правительство предлагает вовлекать в оборот невостребованные земельные доли
«Агроинвестор»
Производство мяса в этом году должно вырасти на 2%
«Агроинвестор»
За неделю пшено в опте подорожало на 2,4 тысячи рублей
«Агроинвестор»
НИФИ: многие регионы не раскрывают информацию о субсидиях
«Агроинвестор»
Продовольственный кризис как побочный эффект борьбы с пандемией
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией