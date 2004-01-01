Партнерский материал. Выгодная концентрация

Очевидно, что основной статьей расходов при выращивании сельскохозяйственных животных являются корма (до 70%), поэтому главным фактором для снижения себестоимости животноводческой продукции будет правильный подход к выбору как основного сырья, так и кормовых добавок для производства сбалансированных комбикормов.



Целью каждого сельскохозяйственного предприятия, в первую очередь, является получение максимальной прибыли при минимальных затратах и это вполне возможно за счет снижения расходов на кормление.



В настоящее время практически невозможно представить рацион продуктивных моногастричных животных без экзогенных ферментов. Такие компоненты корма как фитаза, ксиланаза, глюканаза и протеаза применяет любое современное хозяйство. Правильное использование этих кормовых добавок позволяет не только повысить питательную ценность кормов, но и, самое главное, снизить затраты на их производство, при этом увеличить показатели продуктивности поголовья. В то же время текущая ситуация кормового рынка заставляет производителей все чаще прибегать к концепции «бережливого производства» и искать новые пути повышения эффективности своей работы.



Одним из главных принципов «бережливого производства» является снижение себестоимости продукции за счет сокращения издержек. В сельском хозяйстве к такому принципу можно отнести использование высококонцентрированных кормовых компонентов. Это происходит благодаря высокой активности действующих веществ, фактического отсутствия затрат на наполнитель, упаковку, логистику и хранение.



Ряд ведущих мировых, а также отечественных производителей уже имеют в своей линейке подобные продукты, несмотря на то что российский рынок пока только открывает для себя преимущества этой инновации. Прежде всего, это связано с высокими требованиями к техническому оснащению предприятия. Поскольку дозировки кормовых ферментов высокой концентрации на порядок ниже, чем ферментов с общепринятой концентрацией, то при их использовании требуется оборудование соответствующей точности. Именно поэтому такие добавки, прежде всего, будут интересны производителям премиксов, чье оборудование позволяет точно дозировать и равномерно распределять их в своих продуктах. А также комбикормовым предприятиям, при условии использования технологии многоступенчатого смешивания.



Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества использования таких продуктов, многие российские производители комбикормов и премиксов не уверены в их эффективности ввиду низкой дозировки и, как следствие, в гомогенности кормосмеси. При этом ни у кого из них не возникает вопросов о качестве смешивания определенных витаминов, процент ввода которых ниже, чем у высококонцентрированных ферментов, хотя лабораторные исследования подтверждают их наличие в кормах и премиксах в заданном количестве, что говорит о возможности равномерного распределения добавок с низкой нормой ввода.



Чтобы окончательно развеять сомнения в качественном смешивании ферментов высокой концентрации, достаточно сравнить их с витаминами, которые являются неотъемлемой частью любого полнорационного комбикорма. Например, норма ввода витамина А в среднем составляет 2,5 г/т корма, а витамина D3 — 0,5 г/т, размеры частиц витаминов как правило составляют от 100 до 500 микрон, список витаминов с подобными нормами ввода можно продолжать. Дозировки высококонцентрированных ферментов начинаются от 1,5 г/т корма, в зависимости от сырья, вида животного, его возраста и физиологического состояния, а размеры частиц варьируются от 125 до 250 микрон.



Опыт мировых, а также некоторых российских производителей премиксов и комбикормов показывает, что в первую очередь гомогенность смеси обеспечивается правильно подобранным и отрегулированным оборудованием, а уже потом дозировкой и величиной частиц продукта.



Одним из признанных мировых лидеров по производству высококонцентрированных кормовых компонентов является VLAND BIOTECH Inc. В ее состав входит 14 дочерних торгово-производственных предприятий и три научно-исследовательских центра, расположенных в США и Китае. В компании работает около 1500 сотрудников, большинство из них имеют ученую степень.



Ферменты высокой концентрации компании VLAND BIOTECH Inc. используются более чем в 20 странах мира. Благодаря мощной научно-производственной базе компания создала и вывела на рынок ряд инновационных продуктов, которые отвечают высоким требованиям производителей комбикормов и премиксов, а именно: термостабильность, высокая эффективность и технологичность.



В России данная продукция представлена под общим брендом «МЕГА»: «Мегафос HC 200 TS» - фитаза с активностью не менее 200 тыс. единиц в грамме; «Мегаксилан HC 200 TS» - ксиланаза с активностью 200 тыс. единиц; «Мегаглюкан HC 50 TS» - глюканаза с активностью 50 тыс. единиц; «Мегапрот HC 500 TS» - протеаза с активностью 500 тыс. единиц, а так же выведен новый для нашего рынка фермент — «Мегалипаза HC 200 TS» - липаза с активностью 200 тыс. единиц в грамме.



Такой спектр высококонцентрированных кормовых ферментов позволяет не только произвести сбалансированные, высокопитательные комбикорма для сельскохозяйственных животных, но и существенно сокращает затраты на логистику.



Принимая во внимание современные вызовы, стоящие перед отечественными производителями свинины, мяса птицы и яичной продукции, преодоление нарастающей конкуренции и стремление выйти на внешние рынки мониторинг и внедрение современных подходов и инноваций должно стать основой процветания и стабильного развития предприятия.



Автор: Сергей Щербинин, технический консультант ООО «Фидлэнд Групп»

