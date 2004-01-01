Фермеры во многих странах уже достаточно давно и успешно пользуются в своей повседневной работе спутниковыми метеорологическими данными, прогнозируют урожайность культур, дистанционно управляют полевой техникой, находят покупателей для своей продукции. В России эти тенденции пока еще только начинают внедряться. Но, по мнению экспертов, активное развитие цифровых технологий в пока еще работающей преимущественно по традиционным схемам аграрной отрасли нашей страны — это только вопрос времени, причем довольно скорого.



Одним из первых шагов в цифровизации АПК стало начало работы онлайн-маркетплейса. По замыслу организаторов, этот рациональный современный инструмент поможет всем участникам рынка оборота сельхозпродукции значительно ускорить свою работу и повысить эффективность отрасли в целом. К числу ключевых принципов функционирования этой платформы относится возможность принципиального исключения из процесса продаж любых посредников — продавец и покупатель сами находят друг друга. По сути маркетплейс представляет масштабный виртуальный рынок, участники которого встречаются, общаются и заключают сделки напрямую.



Agrisale.ru представляет собой открытый онлайн-сервис, помогающий сельхозтоваропроизводителям экономить деньги на закупке и доставке посевного материала, агрохимии, техники. Площадка работает по принципу мультимагазинной торговой площадки (таким же образом функционируют Amazon, eBay и т. п.) и позволяет быстро и максимально выгодно продавать готовую продукцию. В базе платформы содержится множество предложений, за счет чего у покупателя есть возможность сравнивать цены и выбирать товары и услуги. В настоящее время на Agrisale.ru представлено около 150 тыс. актуальных предложений от 3 тыс. активных участников из России и Казахстана. Планируется, что в перспективе участниками маректплейса смогут стать аграрии всех стран, входящих в зону ЕАЭС. Ежедневно на платформе публикуется порядка 300 новых качественных объявлений.



Также участники маркетплейса получают доступ к серьезной аналитической базе. По словам Константина Волошенюка, директора по продукту, платформа серьезно расширяет возможности всех участников рынка: «При помощи Agrisale.ru сельхозпроизводитель имеет возможность рассчитать затраты на логистику с учетом предложений от нескольких партнеров, — подчеркивает он. — Платформа позволяет обмениваться документами, управлять продажами и сетью дистрибьюторов, изучать рынок, получая самые актуальные данные от ведущих экспертов АПК. Кроме того, здесь можно создать собственный офис продаж, что становится очень привлекательной возможностью для малых и средних производителей: ИП, КФХ, самозанятых». В конечном итоге все это открывает возможности для ускорения совершения сделок, сокращению времени, экономии средств и ресурсов, что критически важно в условиях общей турбулентности в отрасли.

