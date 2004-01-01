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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнеский материал. Strube начинает сотрудничество с Naïo-Technologies для разработки инновационного решения для сельскохозяйственной робототехники
Strube
|
Апрель 2020
Немецкая семеноводческая компания Strube D&S GmbH и ведущий французский производитель в области сельскохозяйственной робототехники NAÏO-Technologies начинают совместное сотрудничество в сфере роботизации. Целью этого сотрудничества является разработка технических инноваций, направленных на обеспечение устойчивого ведения сельского хозяйства, ориентированного на будущее.
Фото: Strube

Компания Strube и Naïo-Technologies преследуют одну и ту же цель. Они хотят внести свой вклад в устойчивые методы ведения сельского хозяйства, которые соответствуют настоящим социальным, экологическим и экономическим ожиданиям.

Это следующий шаг в рамках заявленной компанией Strube стратегии VisionBlue. «Компания Strube, будучи ответственным селекционером и производителем семян сахарной свеклы, приняла решение развивать не только сферу семеноводства, но и технологии культивирования данной культуры. Мы убеждены, что соединение сельского хозяйства и робототехники сыграет важную роль в поисках ответа на вызовы завтрашнего дня», — заявил Мартин Рaйзиге, управляющий директор Strube D&S GmbH.

Подписав это соглашение о сотрудничестве со Strube, Naïo Technologies в рамках договоренностей будет делиться своими знаниями в области роботизации сельского хозяйства, которая принесет огромную пользу в сфере сахарной свеклы. «Основываясь на нашем большом опыте, который мы приобрели, работая на овощных и виноградных полях, мы очень рады получить возможность применить его и для новых сельскохозяйственных культур. Сотрудничество с компанией Strube приведет к механическому контролю сорняков на полях сахарной свеклы», — говорит Аймерик Бартес, управляющий директор Naïo Technologies.

Долгосрочное сотрудничество между Fraunhofer EZRT и Strube привело к успешной разработке широкого спектра систем для исследований сахарной свеклы. «Мы рады внести свой обширный опыт в области когнитивных датчиков и искусственного интеллекта (ИИ) в эту важную и ориентированную на будущее область исследований», — объясняет профессор, доктор Рандольф Ханке, глава Fraunhofer EZRT.

Целью этого сотрудничества является общее желание адаптироваться к новым методам борьбы с сорняками. Первые результаты партнерства будут представлены в ближайшие месяцы.

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