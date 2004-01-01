Партнерский материал. Kverneland Group представляет новые усиленные сошники для пропашных сеялок

Непосредственно соприкасаясь с почвой, сошники испытывают постоянную нагрузку и становятся фактически расходным материалом, требующим замены через определенные промежутки времени. Периодичность таких операций зависит от состава почв: чем больше в них абразивных частиц, тем быстрее уменьшается ресурс рабочих органов. Особенно велика изнашиваемость сошников в почвах с высоким содержанием песка и камней. И обычный сошник с чугунным наконечником при работе на таких почвах (особенно в местах наивысшей нагрузки — за колесами трактора), может изнашиваться всего за сезон.



Увеличить интервал эксплуатации рабочих органов на пропашных сеялках призвано ноу-хау компании Kverneland Group — твердосплавная наплавка на сошник с добавлением карбид вольфрама.



Так, испытания, проведенные компанией Kverneland Group в одном из сельхозпредприятий агрохолдинга «КДВ Груп» в Орловской области доказали, что установленный за колесами трактора на сеялке Kverneland Monopill SE обычный сошник при посеве сахарной свеклы на песчаных почвах потребовал замены примерно через 800 га, тогда как оснащенный наплавкой отработал до износа 2 тыс. га. То есть благодаря дополнительному усилению долговечность сошника выросла примерно в 2,5 раза.



«Новые сошники с увеличенным ресурсом подойдут для пропашных сеялок, работающих во всех регионах России, но особенно широкие возможности для экономии они открывают в хозяйствах, где имеются почвы с высоким содержанием абразивных включений — песка и камней, — резюмировал Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей «Квернеланд Груп СНГ». — В условиях современных реалий это дополнительная возможность снизить нагрузку на бюджет, реже производя замену рабочих органов».

