Партнерский материал. CLAAS изучает эффективность работы трактора AXION на посевных работах

К примеру, по итогам демонстрационных показов прошлого сельхозсезона были зафиксированы наиболее эффективные показатели работы для трактора AXION 940 с сеялкой Amazone при посеве сои, рапса и ячменя. Испытания, среди прочего, проходили на базе хозяйств Приморского края и Иркутской области. Трактор AXION 940 работал с сеялками Amazone DMC 9000-2 и Amazone Primera DMC 9000.



Стоит отметить, что в каждом регионе проводилось не менее пяти демонстраций, что позволило аграриям и специалистам CLAAS оценить эксплуатационные характеристики машин и оборудования в самых разных условиях.







При посеве сои оптимальными с точки зрения производительности и расхода топлива были результаты, достигнутые при глубине закладки семян и удобрений 3 см, на сухой и средней по увлажненности почве, а также при невысокой засоренности пожнивными остатками. В частности, рабочая скорость трактора AXION 940 в среднем составляла от 13 км/час до 15 км/час с расходом топлива от 4,2 л/га до 4,3 л/га, а производительность достигала 7,4 га/час. При этом даже более высокая засоренность пожнивными остатками не помешала AXION 940 в комбинации с посевной техникой Amazone показать свою высокую эффективность: 7,3 га/час при достаточно низком расходе топлива в 4,3 л/га.



Наилучшие показатели во время посева рапса были получены при глубине закладки семян и удобрений от 3 см до 5 см, в зависимости от глубины залегания влажного слоя, и при рабочей скорости от 12 км/час до 14 км/час. Расход топлива при таком режиме работы колебался в пределах от 4 л/га до 4,8 л/га. Наилучшие показатели производительности были зафиксированы на уровне 7,7 га/час, а минимальные — 4,5 га/час. Ключевым фактором здесь стала организация логистики: своевременность подвоза семян и удобрений, а также скорость их загрузки. Так, в зависимости от используемой технологии, время заполнения бункера варьировалось от 8 мин. до 30 мин.







Во время сева ячменя трактор AXION с сеялкой Amazone Primera DMC 9000 продемонстрировали производительность в районе 6-6,5 га/час, при той же рабочей скорости около 12-14 км/час. Связано это было с тем, что почти в 70 раз большая норма высева, по сравнению с рапсом, требовала большего числа загрузок. Расход же топлива остался практически неизменным: 4-4,5 л/га.



Участвовавшие в демонстрационных испытаниях механизаторы отметили высокую мощность трактора, минимальный расход ГСМ, а также эффективность работы трансмиссии в автоматическом режиме. Последнее, среди прочего, позволяло трактору быстро набирать скорость.







В текущем году демонстрационные работы техники CLAAS будут продолжены и охватят еще больший перечень культур, включая нишевые. Это позволит собрать дополнительные технические и экономические данные по особенностям эксплуатации тракторов CLAAS и посевных комплексов в различных природно-климатических и почвенных условиях. Результаты помогут аграриям, стремящимся диверсифицировать производство за счет возделывания редких и высокомаржинальных культур, более четко планировать свою деятельность и рассчитывать экономическое обоснование проектов.

