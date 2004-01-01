По данным сервисной службы CLAAS, самый старый из эксплуатируемых сегодня тракторов XERION был выпущен еще в 2006 году, и с 2007 года по сей день эта машина работает в одном из ведущих племзаводов Московской области — «Барыбино». Трактор-долгожитель 3300-й модели с самых первых дней задействовался на всех основных для данного типа машин работ: почвообработка, посев, внесение и перевозка удобрений и других грузов. С учетом высокой мощности трактора хозяйство приобрело соответствующие широкозахватные орудия: 9-корпусные плуги, 12,5-метровые сеялки, 9-метровые косилки, а также бочки и прицепы грузоподъемностью до 20 т. В зимний период основным направлением использования машины была перевозка жидких удобрений. На посевных работах XERION показывал производительность до 70-80 га за смену при средней скорости до 12-14 км/час, а при перевозке грузов за час трактор преодолевал расстояния до 25 км.







Как рассказали в хозяйстве «Барыбино», за прошедшие 13 лет общая наработка XERION 3300 превысила 22 тыс. моточасов. Среди особенно полезных конструкционных решений аграрии отметили поворотную кабину. Данная модификация — TRAC VC позволяет в считанные секунды нажатием одной кнопки перенести рабочее место механизатора из центра трактора на заднюю осью. Это обеспечивает полный визуальный контроль при таких работах как трамбовка силоса, измельчение древесины, мульчирование, фрезерно-роторная снегоочистка и ряде других. А чтобы машиной было удобнее управлять, все функциональные кнопки в терминале автоматически переформатируются на логику нового направления, когда задний ход становится движением вперед.







С целью облегчить использование трактора XERION на как можно более широком фронте работ, конструкторы CLAAS разработали и ряд других решений. В частности, в дополнение к трехточечной задней навеске прямо за кабиной (при ее центральном расположении) имеется сцепной шар 110 мм S-образной сцепки. Такое решение отлично зарекомендовала себя при буксировке прицепов или цистерн с жидким навозом, оно обеспечивает меньший радиус разворота и существенно укорачивает длину связки. И данную особенность в полной мере уже оценили многие аграрии.







Согласно рекомендациям хозяйства, для длительного сохранения машины в рабочем состоянии помимо регулярного и своевременного технического обслуживания очень важен и человеческий фактор. В частности, от механизатора во многом зависит режим эксплуатации трактора — нагрузка должна соответствовать, а не превышать возможности машины, технику следует поддерживать в чистоте. Также советуют держать трактор в теплом сухом гараже, особенно в зимний период, что уменьшает нагрузку на автоматическую КПП, обеспечивает корректную и надежную работу всех электронных систем.

