Партнерский материал. МКБ назвал отрасли АПК, которые меньше всего пострадают от пандемии коронавируса

«Сельское хозяйство в последние годы является драйвером российской экономики и показывает хорошие темпы роста по всем ключевым направлениям — в производстве зерновых, овощей, скота и птицы, молока», — сказала недавно замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.



По мнению заместителя председателя правления, члена правления Московского кредитного банка (МКБ) Александра Казначеева, наиболее устойчивыми к влиянию сложившихся обстоятельств будут те отрасли АПК, которые выпускают продукцию из перечня национальных программ продовольственной безопасности — это зерновой, масложировой, мясной и другие сектора. Они могут получить некоторое преимущество перед другими производителями. «Очевидно, что формирование запасов продовольствия, будет носить агрессивный характер, при этом необходимо учитывать недопустимость дефицита в условиях вызванной пандемией социальной напряженности, — обращает внимание Казначеев. — Некоторую поддержку сельхозпроизводителям окажет снижение курса рубля, которое мы увидели в марте-апреле, в первую очередь в плане развития экспорта».



Тем не менее, сельскому хозяйству тоже угрожает ряд рисков, считает зампредправления МКБ. Это и возможное сокращение выпуска продукции вследствие проникновения вируса на производство, которое невозможно вести удаленно, и снижение ликвидности бизнеса из-за ухудшения покупательской способности. При этом распространение заболевания в секторах с низкой плотностью сотрудников — например, растениеводстве — имеют меньший риск, чем в той же переработке с ее высокой трудоемкостью и концентрацией персонала. «Однако и в том, и в другом случае объем и эффективность применяемых правительством и региональными властями противоэпидемиологических мероприятий будут иметь решающее значение в сохранении работоспособности аграрной отрасли, а значит и выполнении планов по продовольственным ресурсам, которые поступят на внутренний и внешний рынки», — уверен Казначеев.

