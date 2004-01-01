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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ назвал отрасли АПК, которые меньше всего пострадают от пандемии коронавируса
Московский Кредитный Банк
|
Апрель 2020
Согласно данным Росстата, производство сельхозпродукции по итогам марта в действующих ценах увеличилось на 3%. По прогнозу Минсельхоза, позитивная динамика сохранится в АПК и по итогам 2020 года, несмотря на стресс-факторы — девальвацию рубля, падение цен на нефть, распространение коронавируса и введение режима самоизоляции в стране
Фото: Lemken

«Сельское хозяйство в последние годы является драйвером российской экономики и показывает хорошие темпы роста по всем ключевым направлениям — в производстве зерновых, овощей, скота и птицы, молока», — сказала недавно замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

По мнению заместителя председателя правления, члена правления Московского кредитного банка (МКБ) Александра Казначеева, наиболее устойчивыми к влиянию сложившихся обстоятельств будут те отрасли АПК, которые выпускают продукцию из перечня национальных программ продовольственной безопасности — это зерновой, масложировой, мясной и другие сектора. Они могут получить некоторое преимущество перед другими производителями. «Очевидно, что формирование запасов продовольствия, будет носить агрессивный характер, при этом необходимо учитывать недопустимость дефицита в условиях вызванной пандемией социальной напряженности, — обращает внимание Казначеев. — Некоторую поддержку сельхозпроизводителям окажет снижение курса рубля, которое мы увидели в марте-апреле, в первую очередь в плане развития экспорта».

Тем не менее, сельскому хозяйству тоже угрожает ряд рисков, считает зампредправления МКБ. Это и возможное сокращение выпуска продукции вследствие проникновения вируса на производство, которое невозможно вести удаленно, и снижение ликвидности бизнеса из-за ухудшения покупательской способности. При этом распространение заболевания в секторах с низкой плотностью сотрудников — например, растениеводстве — имеют меньший риск, чем в той же переработке с ее высокой трудоемкостью и концентрацией персонала. «Однако и в том, и в другом случае объем и эффективность применяемых правительством и региональными властями противоэпидемиологических мероприятий будут иметь решающее значение в сохранении работоспособности аграрной отрасли, а значит и выполнении планов по продовольственным ресурсам, которые поступят на внутренний и внешний рынки», — уверен Казначеев.

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