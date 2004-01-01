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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Энрофлон® гель» - уверенный выбор эффективного лечения маститов у коров
Группа компаний ВИК
|
Апрель 2020
Группа компаний ВИК начала выпуск нового комбинированного антибактериального препарата для лечения субклинических и клинических маститов бактериальной этиологии у коров — «Энрофлон® гель»
Фото: Группа компаний ВИК

Препарат обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Pasteurella spp. и других, а также обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. В его составе два активных действующих компонента — энрофлоксацин с высокой активностью против основных возбудителей мастита и кетопрофен (НПВС). 

«Энрофлон® гель» вводится в инфицированные доли интерцистернально, равномерно распределяется в тканях вымени и отличается быстрым достижением терапевтических концентраций действующих веществ. Препарат вводят животным два раза в сутки с интервалом 12 часов в течение двух-трех дней. 

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«Энрофлон® гель» разрешен к применению животным в период беременности и лактации. 

Препарат имеет короткий период ожидания по молоку — 72 часа. 

Интерцистернальный препарат «Энрофлон® гель» не имеет прямых аналогов на рынке ветеринарных препаратов. 

«Энрофлон® гель» - обоснованный выбор при маститах у коров.

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