Партнерский материал. «Энрофлон® гель» - уверенный выбор эффективного лечения маститов у коров

Препарат обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysagalactiae, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Pasteurella spp. и других, а также обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. В его составе два активных действующих компонента — энрофлоксацин с высокой активностью против основных возбудителей мастита и кетопрофен (НПВС).



«Энрофлон® гель» вводится в инфицированные доли интерцистернально, равномерно распределяется в тканях вымени и отличается быстрым достижением терапевтических концентраций действующих веществ. Препарат вводят животным два раза в сутки с интервалом 12 часов в течение двух-трех дней.







«Энрофлон® гель» разрешен к применению животным в период беременности и лактации.



Препарат имеет короткий период ожидания по молоку — 72 часа.



Интерцистернальный препарат «Энрофлон® гель» не имеет прямых аналогов на рынке ветеринарных препаратов.



«Энрофлон® гель » - обоснованный выбор при маститах у коров.

