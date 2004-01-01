Партнерский материал. ГК «ЭФКО»: работаем с семенами на перспективу

На сегодняшний день семена рапса (гибрид НИКСХ213КЛС) и подсолнечника (гибриды 8Х288КЛДМ и 8Х477КЛ) высокоолеиновых сортов уже переданы аграриям, как в качестве инвестиций, так и за деньги. Данные гибриды показывают стабильно хороший урожай и высокое накопление олеина.



«Рапс в Центральной России, в основном, возделывают в Липецкой, Курской, Тульской и Рязанской областях. Сегодня мы уже можем наблюдать рапсовые поля и в Белгородской, и даже в Воронежской областях. Семена рапса в настоящее время пользуются высоким спросом у аграриев, потому что за последние несколько сезонов цена на товарный рапс была более стабильной, чем на остальные агрокультуры, скажем, сою или подсолнечник», — объясняет коммерческий директор ООО «Зерновая компания «ЭФКО» Сергей Ковалевский.



Основные площади РФ под эти культуры уже засеяны, впереди — сев сои. В 2020 году ГК «ЭФКО» предлагает аграриям семена сои отечественной и зарубежной селекции: «Бара», «Аванта», «Чера-1» - РФ; «Припять», «Волма» - Беларусь; «Максус», «Кассиди», «Кофу» - Канада; «Султана», «Протина» - Франция. Потенциал по протеину у данных семян составляет от 38% до 46% на а. с.в. Специалисты компании готовы подобрать для своих партнеров сорта сои с высокой продуктивностью и разными сроками созревания, и что немаловажно, с генетически заложенной возможностью накопления высокого протеина в урожае. Полученный урожай товарной сои в дальнейшем будет переработан на Алексеевском соевом комбинате.



Соя — высокорентабельная культура, которую аграрии широкого начали культивировать в Центральном Черноземье. И в этом есть немалая заслуга компании «ЭФКО», которая разработала и внедрила ряд инвестиционных программ для агросектора, построила селекционно-семеноводческий центр в Белгородской области. На протяжении вот уже пяти лет агрономическая служба холдинга совместно с сельхозтоваропроизводителями Белгородской области высевает элитные семена сои лучших оригинаторов отечественной и зарубежной селекции с целью получения качественных семян первой репродукции и их дальнейшей реализации к посевной кампании. Так, для посевной 2021 года запланировано посеять 13 сортов сои, пять из которых ранее не предлагались компанией.



Кроме проверенных сортов, компания на протяжении четырех лет проводит испытания образцов сои в полевых условиях. В основном, это новые сорта, планируемые к выводу на рынок в ближайшее время. По сравнению с прошлыми годами, запланировано включить больше сортов отечественной селекции. В данный момент ведутся переговоры с несколькими российскими селекционными организациями, среди них ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина, который предоставил четыре сорта собственной селекции. Так, в 2020 году на демонстрационном поле будет посеяно порядка 25 сортов сои, 9 из которых отечественного производства, остальные — франзузского, австрийского, канадского и белорусского.



Также в планах компании проверить на демо-посевах 12 гибридов высокоолеинового подсолнечника.

