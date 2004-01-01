Партнерский материал. Alliance AGRI STAR II: гармония инженерной мысли и практики

История недавно увидевшей свет серии шин Alliance AGRI STAR II началась после Agritechnica 2017: инженеры Alliance Tire Group, вдохновленные присутствием на этой знаменательной сельскохозяйственной торгово-промышленной выставке, посвятили почти 24 месяца разработке тракторных шин, удовлетворяющих современные требования в этом сегменте. Во время первого этапа разработки были проведены тщательные исследования в целом ряде географических регионов для выявления основных требований фермеров и шинных дилеров.



Эти исследования привели к определению ключевых показателей:



оптимальное соотношение цены и качества;



высокие сцепные характеристики на протяжении всего срока службы шин;



повышенная прочность;



наилучшие характеристики при движении по дорогам с твердым покрытием;



эффективное самоочищение протектора.



На втором этапе концептуальная трехмерная модель этой шины была представлена фокус-группам, состоящим из фермеров и дилеров, чтобы получить от них отзывы по предлагаемому дизайну и конструкции новых AGRI STAR II. Следуя их предложениям, были внесены некоторые модификации в конструкцию шины, включая более широкий профиль протектора, специальный контур носка и стенки грунтозацепа, а также оптимизированное число грунтозацепов.



Высококачественные компоненты

В процессе дизайна были выбраны материалы и компоненты чрезвычайно высокого качества. Упрочнение резиновой смеси AGRI STAR II достигнуто с применением ПЭТ — полиэтилентерефталат. Для нитей корда каркаса и брекерного пояса вместо часто используемого нейлона был выбран очень долговечный полиэстер. Он гарантирует, что шины будут «по-прежнему круглыми» и будут сохранять форму (и габаритные размеры) даже после многих лет работы в трудных условиях. Этот материал также исключает временные деформации дорожки протектора, которые могут возникнуть с нейлоновым каркасом, если трактор поставлен на ночную стоянку после интенсивной работы, которая привела к выработке и аккумуляции излишнего тепла в шине. Постоянство исходной формы шины вносит дополнительный вклад в безупречное поведение на дороге и надежное сцепление на протяжении всего срока службы шин.







В поле и на дороге

В современном сельском хозяйстве — будь то фермерские хозяйства или подрядчики — перевозки по дорогам составляют все более значительную часть повседневной деятельности. Инженеры группы Alliance приняли вызов, разработав тракторные шины с улученными характеристиками для езды на твердых покрытиях, увеличивающие комфорт езды с меньшим уровнем шума и вибраций, развивающие высокую скорость с низким износом шин, а также хорошие характеристики управляемости и торможения — и все это в дополнение к высочайшим результатам в поле.



Увеличено количество резины в пятне контакта в центральной части взаимоперекрывающихся грунтозацепов. Этот дополнительный объем обеспечивает большую стабильность и меньший износ на твердых покрытиях, повышая уверенность водителя при езде по дорогам. Индекс скорости D — 65 км/час — еще одна нестандартная особенность, использованная инженерами для улучшения поведения тракторов на дорогах и удобства водителей. Особенности дизайна также обеспечивают превосходную способность к самоочищению протектора этих шин, одинаково важной как во время полевых работ, так и при выезде с поля, снижая загрязнение дорог общего пользования.



Секрет технологии Stratified Layer Technology (SLT)

AGRI STAR II выполнена с применением ряда конструктивных новшеств. Прежде всего это уникальная технология Stratified Layer Technology (SLT), разработанная инженерами Alliance Tire Group.



Уникальная особенность технологии SLT заключается в способности предоставить шине «вторую жизнь» после износа первых 40% протектора, тем самым обеспечивая безупречное сцепление во время второй половины срока службы шин. Пока шина еще новая, мощное сцепление обеспечивается глубокими грунтозацепами протектора. После 40% износа, т. е. полного износа верхнего слоя грунтозацепов, в действие вступает нижний слой. На этом этапе грунтозацепы меняют свою геометрию профиля: они становятся более широкими и изогнутыми. Новая уменьшенная глубина протектора полностью компенсируется увеличенной площадью пятна контакта: благодаря переменному углу грунтозацепы отлично отталкиваются от почвы, снова обеспечивая безупречное сцепление.



Это изменение геометрии грунтозацепов — одно из нововведений, стоящих за экстраординарными характеристиками и долговечностью шин AGRI STAR II.



И это еще не все! Плоскость основания протектора с переменным профилем предотвращают излишнюю подвижность грунтозацепов, не позволяя почве накапливаться, тем самым способствуя дальнейшему улучшению характеристик самоочищения. С учетом таких особенностей, как увеличенная ширина протектора, взаимоперекрывающиеся центральные грунтозацепы, специальные углы носков и гладкий профиль грунтозацепов шины AGRI STAR II служат синонимом воистину впечатляющих характеристик, стабильности габаритов шины и их высочайшей долговечности.

