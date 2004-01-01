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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Получи МЕГА Опыт вместе с «МЕГАМИКС»!
«МЕГАМИКС»
|
Май 2020
«МЕГАМИКС» - ведущая кормовая компания России — открывает новую консультационно-образовательную программу
Фото: «МЕГАМИКС»

14 мая и каждый четверг ведущие эксперты компании «МЕГАМИКС», а также специально приглашенные консультанты будут в прямом эфире освещать актуальные и острые вопросы кормления, здоровья животных и управления фермами в период рыночных изменений. Программа рассчитана на широкую аудиторию: от специалистов по кормлению и менеджмента крупных агрохолдингов до владельцев малых и средних крестьянских хозяйств.

Площадкой для проведения занятий станет официальный Youtube-канал компании. Формат онлайн-конференций был выбран неслучайно. В период, когда значительная часть сотрудников российских предприятий продолжает работать в режиме «удаленки», растет спрос на образовательные услуги онлайн. Не исключено, что такой формат сформирует новый рыночный тренд.

Для всех желающих участие в «МЕГА Опыте» - совершенно бесплатное!

Первый «МЕГА Опыт» пройдет 14 мая в 15.00 по московскому времени. Тема занятия: «Как выжить без ветеринара?». Лектор — Марина Исупова, заместитель руководителя направления КРС компании «МЕГАМИКС».

Регистрируйтесь по ссылке:

http://www.megamix.ru/vebinary

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