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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Маркировка молока и воды 2020 — всероссийская конференция ЦРПТ
ЦРПТ
|
Май 2020
21 мая 2020 года с 10.00 до 16.00 (мск) — в рамках мероприятия участники узнают все о правилах и нюансах маркировки молочной продукции и минеральной воды
Фото: ЦРПТ

Представитель ЦРПТ расскажет о принципах работы в системе «Честный знак».

Представитель компании «Дримкас» расскажет о своих кассовых решениях.

Представитель компании STP расскажет об организации маркировки на типографиях.

Представитель компании 1С расскажет о программных решениях для маркировки молока.

Представитель ЦРПТ ответит на вопросы, касающиеся электронного документооборота при внедрении маркировки.

Представитель ЦРПТ покажет дорожную карту эксперимента маркировки минеральной воды.

Помимо этого, каждый владелец магазина сможет увидеть процесс подключения розничной точки к системе маркировки «Честный знак».

Технологические партнеры ответят на все вопросы о кассах, сканерах, программном обеспечении, электронном документообороте для маркировки.


https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/milk2020/%22%20%5ct%20%22_blank/

Программа мероприятия

10:00 — 10:30

Алексей Сидоров, руководитель товарной группы Молоко, ЦРПТ
Тема: Принципы работы в системе маркировки «Честный знак», этапы подключения к системе. Код маркировки для молочной продукции. Типы нанесения кода маркировки на молочную продукцию. Взаимодействие с ФГИС ВетИС («Меркурий»).

10:30 — 10:50

Никита Панинин, руководитель направления по маркировке, «Дримкас»: Кассовые решения
Тема: Нанесение маркировки в типографиях.

10:50 — 11:10

Максим Вишняков специалист компании SPT
Тема: Организация маркировки для типографий; Особенности маркировки упаковки на типографии.

11:10 — 11:30

Валерия Молоканова, руководитель группы практик автоматизации торговли 1С
Тема: Программные решения маркировки.

11:30 — 11:50

Александр Кривоносов, бизнес-аналитик ЦРПТ
Тема: 10 основных вопросов и ответов в работе с электронным документооборотом.

11:50 — 12:50

Ответы на вопросы по маркировке молочной продукции.

13:00 — 15:00

Николай Гладков, руководитель товарной группы Вода, ЦРПТ
Тема: Принципы работы системы и Дорожная карта эксперимента по маркировке минеральной воды.

15:00 — 16:00

Ответы на вопросы по маркировке воды.

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