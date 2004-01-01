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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Ростсельмаш» переводит сельхозмашиностроение на QR-кодирование
«Ростсельмаш»
|
Май 2020
Первым в отрасли «Ростсельмаш» переводит на QR-кодирование весь массив запасных частей. Благодаря современной технологии клиенты компании смогут проверить оригинальность любой закупаемой детали, независимо от ее размера: от гаек до жаток. Двухмерный штрих-код станет дополнительным инструментом идентификации продукции и защитой клиентов от контрафакта
Фото: «Ростсельмаш»

«Все предприятия сельхозмашиностроения постепенно переходят на фирменную упаковку и этикетку, чтобы защитить потребителя. «Ростсельмаш» прошел этот путь еще несколько лет назад. Сегодня мы модернизируем систему клиентской поддержки, усиливая ее за счет более надежных инструментов», — говорит коммерческий директор «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.

Помимо защиты потребителя QR-кодирование несет и другие целевые нагрузки. Прежде всего, это оптимизация процессов складского учета и логистики как на промышленной площадке производителя, так и у дилера, а в дальнейшем — всей цепочки от заказа до его выполнения и поставки продукции потребителю. «Мы ожидаем от проекта повышения эффективности управления производством запасных частей, качества обслуживания клиентов, контроля соблюдения сроков поставки продукции. На сегодняшний день под QR-кодирование адаптирована SAP и другое программное обеспечение «Ростсельмаш» и дочерних компаний», — говорит господин Швейцов. 

Запчасти собственного производства «Ростсельмаш» с нанесенным на фирменную этикетку QR-кодом уже поступают в центральный складской терминал. Во второй половине мая они будут отгружены в адрес дилерских центров. Следующим этапам на QR-кодирование будут переведены покупные детали.

В QR-коде зашита вся необходимая информация. В том числе наименование детали, подлинный каталожный номер, чертежный номер, его технические характеристики: вес, габариты и т. д., кратность в упаковке, др. Кроме подтверждения оригинальности запчастей QR-данные будут полезны покупателю для правильного расчета требуемых складских мощностей и заказываемого транспорта.  

Проверка в несколько кликов

Для того чтобы идентифицировать оригинальную запасную часть «Ростсельмаш», теперь покупателю достаточно трех легких действий на своем мобильном гаджете и не более нескольких секунд. 

Ваши действия на сайте «Ростсельмаш» в разделе Запчасти/Проверить деталь на оригинальность:

1. Кликнуть ярлык «QR»;

2. Считать QR код на этикетке (наведите камеру на этикетку товара с кодом);

3. Если нет возможности считать — необходимо ввести данные вручную;

4. Кликнуть кнопку «Отправить».

Все остальное за вас будет сделано автоматически. Система сама сформирует запрос с уникальным идентификационным номером детали и сверит с базой данных компании, предоставив отчет. В ответе будет четкая информация: перед вами оригинальная продукция или контрафакт. 

Система также предупредит, если по запрашиваемому идентификационному номеру уже был запрос, что означает: либо данной запчастью интересовались, но не купили, либо с ней пытались провести не совсем законные манипуляции. То есть, будьте осторожнее. Если один и тот же номер будет отправлен на проверку оригинальности трижды, информация об этом станет поводом для корпоративной проверки. Таким образом, система QR-кодирования запчастей компании предоставляет еще один инструмент защиты от контрафакта.

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