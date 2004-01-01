Партнерский материал. Первый образовательный сервис в сфере кормления сельхозживотных «Мустанг Онлайн»

В течение 25 лет, которые компания успешно работает на рынке, специалисты «Мустанга» регулярно проходят обучение в ведущих отраслевых предприятиях и образовательных учреждениях стран-лидеров в области кормления и адаптируют этот опыт к российским условиям, что дает значительные экономические результаты клиентам. Сегодня компания готова выйти на новый уровень консультаций: в режиме онлайн высококлассные эксперты рассказывают о технологиях кормления и решениях, которые помогают раскрывать потенциал хозяйства, сохранять здоровье и увеличивать продуктивность животных.



«Мустанг Онлайн» - это удобная площадка, где представители животноводческих хозяйств могут напрямую получать самые актуальные знания о новинках и тенденциях развития отрасли. Среди спикеров — профессионалы с многолетним опытом работы в сельском хозяйстве, как в России, так и за рубежом, а также приглашенные зарубежные специалисты.



Одна из ключевых тем вебинаров на «Мустанг Онлайн» - это тренд на цифровизацию сельского хозяйства, которая, по мнению экспертов компании, будет продолжать развиваться в ближайшие годы. «Мустанг» уже предлагает клиентам три возможных диджитал-решения, которые помогут им увеличить рентабельность хозяйства: систему Искусственного Интеллекта для молочных ферм, систему аналитики и прогнозирования «Простые решения» и программу управления стадом КауPRO.



Подробнее о темах предстоящих вебинаров можно ознакомиться на сайте: www.mustangonline.ru .

