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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новые возможности интернет-магазина Kramp.ru
Kramp.ru
|
Май 2020
Компания Kramp — международный поставщик запчастей для сельскохозяйственной техники — запустила новый функционал в интернет-магазине Kramp.ru
Фото: Kramp.ru

Возможность оценить обновленную корзину получили как новые пользователи, так и постоянные клиенты компании, которые при оформлении заказа получают приглашение воспользоваться новым инструментом. 

Для удобства пользователей на YouTube канале компании Kramp в России размещена видео-инструкция о том, как сделать заказ с использованием новой корзины.

Чем новый функционал полезен для клиентов компании:

  • Доступ к информации по ценам и наличию товара в формате 24/7

  • Самостоятельное резервирование товара на сайте

  • Удобный выбор терминала доставки

  • Счет на оплату в режиме реального времени в личном кабинете

  • Возможность самостоятельно отслеживать статусы заказов в личном кабинете

Компания Kramp занимается поставкой запчастей к сельскохозяйственной технике, а также товаров для животноводства более 70 лет. Филиалы компании представлены в 24 странах мира, логистические центры расположены во всех стратегически важных регионах, площадь складских помещений Kramp насчитывает более 200 тыс. кв. м. 

На российском рынке Kramp работает с 2008 года. Клиентами компании за этот период стали крупные фермерские хозяйства страны, а среди ее постоянных партнеров — свыше 500 дилеров. 

В 2019 году Kramp Россия запустила интернет-магазин запчастей для сельхозтехники, где представлено более 50 брендов и свыше 150 тыс. моделей товаров. Более 35 тыс. позиций товаров находится на складе компании в Московском регионе. 

В нынешний период цифровизации агропромышленного комплекса компания Kramp позволяет оптимизировать рабочий процесс как дилеров, так и фермеров. За 2018 год выручка Kramp Groep составила 855 млн евро, в 2019 году — 825,6 млн евро. (по данным https://www.kramp.com/shop-gb/en/i/about-kramp/culture/annual-report).


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