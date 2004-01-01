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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Сбербанк и АО «Щелково Агрохим» передали больницам северного Подмосковья 48 тысяч защитных масок
АО «Щелково Агрохим»
|
Май 2020
Совместная акция призвана противостоять эпидемиологической глобальной угрозе и приблизить завершение пандемии
Фото: АО «Щелково Агрохим»

Сбербанк  и АО «Щелково Агрохим» на севере Подмосковья в рамках акции взаимопомощи передали больницам защитные маски. 

Сергей Фролов, управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк:


- Для того, чтобы противостоять эпидемиологической глобальной угрозе, нужно объединить усилия всего общества. Мы сами выступаем инициатором благотворительных акций и  поддерживаем наших клиентов, которые хотят внести свой вклад в борьбу с общей бедой. Уверены, что такие совместные усилия обязательно помогут общему делу и приблизят победу над пандемией.

Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»:


- Мы искренне признательны врачам за их самоотверженный труд, за то, что ради нашего здоровья и здоровья наших близких они подвергают себя ежедневному риску заражения. Со своей стороны мы можем помочь сделать их работу более безопасной. Мы направили на благотворительность около полутора миллионов рублей и закупили защитные маски. В общей сложности получилось передать почти 48 тыс. защитных масок. 

Напомним, что 12 мая Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19.

Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу, банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволяют гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Каждый участник, юридическое или частное лицо может присоединиться к благотворительной программе Сбербанка «Остановим коронавирус вместе» и внести свой посильный вклад в дело сохранения здоровья людей.

Собранные средства пойдут на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19, а также реализацию мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Все благотворительные взносы, сделанные клиентами банка на борьбу с пандемией, будут удвоены Сбербанком. Сбор пожертвований осуществляется Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Присоединиться к благотворительной программе «Остановим коронавирус вместе» и поддержать усилия, направленные на стабилизацию жизни страны и охрану нашего с вами здоровья, можно на сайте Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее»(anticovid.vbudushee.ru);на сайте благотворительной платформы Сбербанк Вместе; а также сделав благотворительный платеж в Сбербанк Онлайн в Фонд «Вклад в будущее».
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