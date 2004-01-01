Партнерский материал. Проблемы с логистикой из-за Covid-19 решит сеть ОРЦ

В настоящее время многие производители столкнулись с проблемой нарушения сформировавшихся за последние годы прогнозных балансов поставок продовольствия. Повышенный спрос на отдельные позиции нарушает сложившиеся отношения между производителями, переработчиками, поставщиками, сетями
Вследствие возникших ограничений, таких как закрытие ярмарок и рынков, в ряде регионов фермеры вынуждены утилизировать нереализованную продукцию: ранние фрукты, овощи, зелень. Однако такого развития событий можно было избежать при эффективно работающей цепочке прохождения продукции от поля до прилавка. Способствовать решению данной задачи, а также улучшить доставку продуктов до конечных потребителей могло бы создание разветвленной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) по всей стране.
Имеющиеся РЦ, как правило, принадлежат крупным рыночным игрокам: федеральным сетям, агрохолдингам, переработчикам, дистрибьюторам. В силу высоких затрат на организацию таких площадей малые и средние производители зачастую не могут выйти на рынок со своей продукцией. В то же время крупные ОРЦ вмещают до 200 поставщиков овощей, фруктов, молочной, мясной продукция, рыбы
Все преимущества такого современного подхода смогут оценить клиенты нового ОРЦ, который заработает во втором квартале 2020 года под Новосибирском. О том, какие возможности откроются с вводом этой площадки в действие, рассказал генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет» (реализует проект создания в стране сети ОРЦ) Богдан Григорьев: «Новый оптово-распределительный центр позволит рационально организовать транспортные маршруты, сформировать сборные грузы от нескольких поставщиков для нескольких покупателей. Кроме того, у производителей появится возможность эффективного продвижения: намного легче представлять свою продукцию на специально созданной онлайн-площадке, чем организовывать собственный интернет-магазин».
Сейчас работы по созданию этой инновационной для России площадки вышли на завершающий этап. Планируется, что введение ОРЦ в действие пройдет в установленные сроки, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию.