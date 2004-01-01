Партнерский материал. Проблемы с логистикой из-за Covid-19 решит сеть ОРЦ

В настоящее время многие производители столкнулись с проблемой нарушения сформировавшихся за последние годы прогнозных балансов поставок продовольствия. Повышенный спрос на отдельные позиции нарушает сложившиеся отношения между производителями, переработчиками, поставщиками, сетями и т. д.



Вследствие возникших ограничений, таких как закрытие ярмарок и рынков, в ряде регионов фермеры вынуждены утилизировать нереализованную продукцию: ранние фрукты, овощи, зелень. Однако такого развития событий можно было избежать при эффективно работающей цепочке прохождения продукции от поля до прилавка. Способствовать решению данной задачи, а также улучшить доставку продуктов до конечных потребителей могло бы создание разветвленной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) по всей стране.



Имеющиеся РЦ, как правило, принадлежат крупным рыночным игрокам: федеральным сетям, агрохолдингам, переработчикам, дистрибьюторам. В силу высоких затрат на организацию таких площадей малые и средние производители зачастую не могут выйти на рынок со своей продукцией. В то же время крупные ОРЦ вмещают до 200 поставщиков овощей, фруктов, молочной, мясной продукция, рыбы и т. д.



Все преимущества такого современного подхода смогут оценить клиенты нового ОРЦ, который заработает во втором квартале 2020 года под Новосибирском. О том, какие возможности откроются с вводом этой площадки в действие, рассказал генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет» (реализует проект создания в стране сети ОРЦ) Богдан Григорьев: «Новый оптово-распределительный центр позволит рационально организовать транспортные маршруты, сформировать сборные грузы от нескольких поставщиков для нескольких покупателей. Кроме того, у производителей появится возможность эффективного продвижения: намного легче представлять свою продукцию на специально созданной онлайн-площадке, чем организовывать собственный интернет-магазин».



Сейчас работы по созданию этой инновационной для России площадки вышли на завершающий этап. Планируется, что введение ОРЦ в действие пройдет в установленные сроки, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию.

