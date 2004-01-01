Партнерский материал. Corteva Agriscience представляет новый биопрепарат для обработки семян

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience представляет российским сельхозпроизводителям инновационный биопрепарат для предпосевной обработки семян LumiBIO™. Биологический способ защиты является инновационным решением Corteva Agriscience для устойчивых практик ведения сельского хозяйства как ответ на растущий тренд на здоровую продукцию со стороны потребителей.
Препарат представляет собой биологический стимулятор роста, который улучшает физиологию растений, повышая полевую всхожесть, ускоряя развитие корневой системы и обеспечивая уверенный рост на начальных этапах вегетации, что в конечном итоге положительно влияет на формирование урожая, его качественные и количественные показатели.
Сочетая в себе свойства органических кислот и природных биополимеров с высококачественными питательными веществами, LumiBIO™ эффективно взаимодействует с клеточными структурами семени, что позволяет растениям распознавать эти элементы как часть своей метаболической системы, за счет чего обеспечивается более высокая подвижность и биодоступность питательных веществ.
Более 80% полевых испытаний препарата, проведенных компанией в странах Европы (во Франции, Италии, Испании, Германии, Венгрии и других), показали его эффективность в условиях среднего уровня стресса, вызванного в зависимости от конкретного опыта погодными условиями, сорной растительностью, действием гербицидов и прочими стрессорами. Растения, появившиеся из обработанных препаратом семян, продемонстрировали лучшее раннее развитие, более мощную корневую систему, лучшую всхожесть и урожайность по сравнению с растениями из семян, не прошедших соответствующей обработки.
Так, всхожесть семян озимого рапса, обработанных LumiBIO™, была в среднем на 8% выше по сравнению с необработанным посевным материалом. Кроме того, прирост биомассы корневой системы озимого рапса, прошедшего предпосевную обработку препаратом, был на 75% выше результатов необработанного посевного материала.
LumiBIO™ используется для предпосевной обработки семян кукурузы, подсолнечника и рапса Pioneer и Brevant.
«Сегодня среди решений по защите растений технология предпосевной обработки семян LumiBIO™ является наиболее передовой, так как благодаря направленному действию повышает эффективность и снижает экологическую нагрузку, — рассказывает Андрей Тарабрин, менеджер по продуктам компании Corteva Agriscience. — Представляя собственные решения в этом направлении, Corteva Agriscience позволяет аграриям, выбравшим семена Pioneer и Brevant, в еще большей степени раскрыть потенциал урожайности этих гибридов, придерживаясь практик устойчивого земледелия».
Биостимулятор роста LumiBIO™ является частью глобальной программы Corteva Agriscience, объединившей последние достижения в области предпосевной обработки семян, — LumiGEN™. В нее также входят инсектицид Lumiposa® и фунгициды Lumisena™ и Lumiflex™ на семенах гибридов кукурузы, подсолнечника и рапса брендов Pioneer и Brevant, принадлежащих Corteva Agriscience.
Для справки:
Влияние природных биополимеров лигногуматов, которые легли в основу LumiBIO™, на вегетационные процессы растений изучалось в 1970-х годах в рамках международной космической программы «Союз-Аполлон». Исследования проводил российский ученый, доктор Игорь Таганов, который позже основал компанию Pro Farm Technologies, с которой в 2019 году Corteva Agriscience заключила эксклюзивное соглашение, открыв своим клиентам доступ к инновационным решениям повышения урожайности возделываемых культур.