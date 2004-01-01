Партнерский материал. Corteva Agriscience представляет новый биопрепарат для обработки семян

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience представляет российским сельхозпроизводителям инновационный биопрепарат для предпосевной обработки семян LumiBIO™. Биологический способ защиты является инновационным решением Corteva Agriscience для устойчивых практик ведения сельского хозяйства как ответ на растущий тренд на здоровую продукцию со стороны потребителей .



Препарат представляет собой биологический стимулятор роста, который улучшает физиологию растений, повышая полевую всхожесть, ускоряя развитие корневой системы и обеспечивая уверенный рост на начальных этапах вегетации, что в конечном итоге положительно влияет на формирование урожая, его качественные и количественные показатели.



Сочетая в себе свойства органических кислот и природных биополимеров с высококачественными питательными веществами, LumiBIO™ эффективно взаимодействует с клеточными структурами семени, что позволяет растениям распознавать эти элементы как часть своей метаболической системы, за счет чего обеспечивается более высокая подвижность и биодоступность питательных веществ.



Более 80% полевых испытаний препарата, проведенных компанией в странах Европы (во Франции, Италии, Испании, Германии, Венгрии и других), показали его эффективность в условиях среднего уровня стресса, вызванного в зависимости от конкретного опыта погодными условиями, сорной растительностью, действием гербицидов и прочими стрессорами. Растения, появившиеся из обработанных препаратом семян, продемонстрировали лучшее раннее развитие, более мощную корневую систему, лучшую всхожесть и урожайность по сравнению с растениями из семян, не прошедших соответствующей обработки.



Так, всхожесть семян озимого рапса, обработанных LumiBIO™, была в среднем на 8% выше по сравнению с необработанным посевным материалом. Кроме того, прирост биомассы корневой системы озимого рапса, прошедшего предпосевную обработку препаратом, был на 75% выше результатов необработанного посевного материала.



LumiBIO™ используется для предпосевной обработки семян кукурузы, подсолнечника и рапса Pioneer и Brevant.



«Сегодня среди решений по защите растений технология предпосевной обработки семян LumiBIO™ является наиболее передовой, так как благодаря направленному действию повышает эффективность и снижает экологическую нагрузку, — рассказывает Андрей Тарабрин, менеджер по продуктам компании Corteva Agriscience. — Представляя собственные решения в этом направлении, Corteva Agriscience позволяет аграриям, выбравшим семена Pioneer и Brevant, в еще большей степени раскрыть потенциал урожайности этих гибридов, придерживаясь практик устойчивого земледелия».



Биостимулятор роста LumiBIO™ является частью глобальной программы Corteva Agriscience, объединившей последние достижения в области предпосевной обработки семян, — LumiGEN™. В нее также входят инсектицид Lumiposa® и фунгициды Lumisena™ и Lumiflex™ на семенах гибридов кукурузы, подсолнечника и рапса брендов Pioneer и Brevant, принадлежащих Corteva Agriscience.



Для справки:





Влияние природных биополимеров лигногуматов, которые легли в основу LumiBIO™, на вегетационные процессы растений изучалось в 1970-х годах в рамках международной космической программы «Союз-Аполлон». Исследования проводил российский ученый, доктор Игорь Таганов, который позже основал компанию Pro Farm Technologies, с которой в 2019 году Corteva Agriscience заключила эксклюзивное соглашение, открыв своим клиентам доступ к инновационным решениям повышения урожайности возделываемых культур.

