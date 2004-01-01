Партнерский материал. «Ростсельмаш» объявляет о запуске новых инвестиционных проектов

От стабильной работы всего АПК зависит получение и сохранение высокого и качественного урожая, а также продовольственная безопасность страны. Поэтому ГК «Ростсельмаш» продолжает работу по созданию производств новой техники. Одно из них — строительство завода по производству самоходных опрыскивателей и посевных комплексов — новой для предприятия продукции, основными потребителями которой должны стать крупные хозяйства и агрохолдинги.



Новое производство относится к дивизиону навесной и прицепной техники ГК Ростсельмаш, оно будет организовано на площади 13 тыс. кв. м на месте бывшего завода СИТО в Ростове-на-Дону. Эта техника под брендом «Ростсельмаш» будет соответствовать классу средний+ и премиум. Объем инвестиций в проект составит около 500 млн руб.



Сейчас начались расчистка территории и строительные работы. Как уточнили в пресс-службе «Ростсельмаш», основные вложения будут сделаны в оборудование для резки металла, сварки, мехобработки, окраски, сборки. Запустить завод планируется к началу 2021 года.



Модель самоходного опрыскивателя, которую будут выпускать в Ростове, разработана на североамериканском заводе Buhler (входит в холдинг «Новое содружество», к которому относится и «Ростсельмаш») по производству опрыскивателей. Однако вновь создаваемые в Ростове мощности ориентированы прежде всего на Евразию. Сейчас этот рынок имеет больший потенциал, чем рынок США.



Перед конструкторским бюро и инженерным корпусом «Ростсельмаш» стоит задача адаптировать американскую разработку, привязав ее к российской кабине и двигателю. Уже собраны первые опытные образцы машин (частично из американских комплектующих), которые проходят испытания.



Там же, на новом предприятии, будут выпускать и посевные комплексы. Эти машины разработаны, испытаны и готовы к запуску в серию. Уже с этого года запланирован выпуск первых серийных образцов в количестве 20 штук. С 2021 года машина будет доступны отечественным сельхозпредприятиям. До этого такой техники в линейке «Ростсельмаш» не было.







В целом в ближайшие пять лет ГК «Ростсельмаш» планирует инвестировать в развитие производства около 17 млрд руб. Основные направления — создание тракторного завода на площадке бывшего завода «Копнитель», входящего в ГК (4 млрд руб.), строительство нового окрасочного комплекса на территории предприятия (3 млрд руб.), создание производства трансмиссий (около 4 млрд руб.), а также запуск 26 новых моделей и модификаций самоходной техники и прицепного и навесного оборудования (около 7 млрд руб.).



Кроме того, группа планирует расширение площадей своего логистического комплекса на территории «Ростсельмаш» — с 16 тыс. кв. м до 27 тыс. кв. м (объем инвестиций — около 1 млрд рублей). Логистический комплекс планируют ввести в строй в 2020 году, окрасочный комплекс — в 2021 году, реализацию проектов тракторного завода и производства трансмиссий планируется завершить в 2022 году.



По данным ГК «Ростсельмаш», после глубокого спада в 2018 году, вызванного кризисом на зерновом рынке, спрос на сельхозтехнику стабилизировался. Почвообрабатывающие и посевные машины аграрии активно закупают весной, летом — комбайны, а осенью — кормозаготовительные агрегаты. «Ростсельмаш» - единственное отечественное предприятие, которое может предложить продукцию во всех этих категорий. По мнению экспертов, нынешние рыночные обстоятельства (колебания валютных курсов, цена на пшеницу, льготные госпрограммы) говорят о том, что сейчас лучшее время для переоснащения парка техники. Постоянно растущий из года в год дефицит новой техники в российских хозяйствах формирует огромный спрос на нее, удовлетворить который и рассчитывает «Ростсельмаш».



Для реализации этих планов «Ростсельмаш» нужны новые профессионалы, только в этом году — дополнительно, порядка 500 человек на различные позиции: начиная от рабочих профессий и заканчивая менеджментом. Основная доля вакансий «Ростсельмаш» - это ключевые профессии промышленного производства. В их числе маляры, станочники широкого профиля, операторы станков с числовым программным управлением, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, слесари механосборочных работ, слесари-инструментальщики.



Требуются предприятию и менеджеры по продажам техники, и специалисты по снабжению. Сотрудники будут набираться не только на головное предприятие, расположенное в Ростове, но и в другие города, где присутствуют подразделения компании.



Сегодняшняя ситуация на рынке труда способствует тому, чтобы набирать наиболее квалифицированный персонал, но компания готова предложить работу и людям, не имеющим опыта. Для новичков «Ростсельмаш» организует 1-2-месячные курсы на базе корпоративного учебного центра и в подшефном колледже. В течение этого срока предприятие готова выплачивать стипендию. При приеме на работу всем новичкам гарантируется полный соцпакет и достойный заработок.

