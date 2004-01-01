Партнерский материал. Ассортимент интеллектуальных машин Kverneland пополнился «умным» культиватором

Основная задача культивации — создание идеально выровненной поверхности для проведения последующих сельхозработ, которые, в конечном итоге, должны обеспечить дружность всходов и богатый урожай. Вместе с тем это один из интенсивных видов агротехнических мероприятий, требующих повышенной мощности трактора для правильного перемещения и перемешивания почвы. Поэтому среди требований, предъявляемых к современным культиваторам, не только качественная обработка, но и способность снижать затраты и воздействие на окружающую среду, подстраиваясь под конкретные условия работы.



Культиватор Turbo T i-Tiller с динамическим контролем тяги на ходу был разработан инженерами Kverneland Group для обеспечения оптимального качества работы при минимальных эксплуатационных затратах.



Настройка рабочей глубины, а также высоты выравнивающего оборудования осуществляется нажатием кнопки на ISOBUS-терминале трактора. В зависимости от почвенных условий регулировка осуществляется непосредственно на ходу: система Auto-Depth автоматически устанавливает все гидравлические цилиндры, позволяя увеличить скорость обработки. Для достижения экономии топлива регулировка глубины непосредственно связана с динамическим контролем тяги. Благодаря слаженной работе этих систем достигается оптимальная синергия трактора и культиватора.







Динамическая система контроля тяги на ходу передает вес от передних колес к сцепному устройству трактора, чтобы повысить тягу и сцепление с трактором. При работе в холмистых условиях выполняется постоянная регулировка давления для поддержания выбранных настроек. Как результат, уменьшается расход топлива, снижается износ шин за счет контроля скольжения, и улучшается структура почвы благодаря предотвращению уплотнений.



Еще одна интеллектуальная система, установленная на новом культиваторе Kverneland Turbo T i-Tiller, Auto-Protect, призвана свести возможные простои техники к нулю. Она реагирует на препятствия или боковые силы (справа/слева или на обе стороны вместе), защищая раму машины от перегрузок. Система поднимает машину, если значения превышают определенный значимый уровень, например, если оператор неверно оценивает воздействующие на машину силы или неправильно ею управляет, превышая максимальную силу тяги. Это гарантирует более длительный срок службы агрегата.



Таким образом, реализованные на культиваторе Turbo T i-Tiller интеллектуальные системы экономят топливо, повышают комфорт работы оператора, продлевают срок службы агрегата и защищают окружающую среду, избегая уплотнения почвы.

