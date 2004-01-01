Партнерский материал. Joskin: 3 х 3 = 9 доказательств!

Комфорт и безопасность скота — это главные заботы животновода. А значит и скотовоза. Именно по этой причине скотовозы Joskin Betimax оснащены кузовом с противоскользящим покрытием, задними дверьми, открывающимися по всей ширине кузова, закругленными пазами для колес, и в случае модели RDS, дышлом с подвеской для поглощения толчков и осью для опускания до уровня земли. Даже цвет кузова был подобран для этого: цвет аппетитного зеленого луга для модели R и успокаивающий серый оцинкованного кузова модели RDS.



Направлять животных, не пугая их и без риска повреждений — это другой важный аспект безопасности и комфорта фургонов. Воспользовавшись работой над приведением скотовозов в соответствие с европейскими нормами и затишьем, связанным с санитарным кризисом, компания усовершенствовала и дополнила свою линейку внешних барьеров для загона животных, не забыв при этом про комфорт и безопасность оператора.



Перед техническими дизайнерами были поставлены три концептуальных задачи: простые и быстрые манипуляции без усилий, соблюдение габаритной ширины для дорожных перевозок (максимум 2,55 м) и возможность установки на все модели скотовозов Joskin, поставленных за 10 последних лет.



Результат: аграрий может укомплектовать свой скотовоз Joskin Betimax, какой бы ни была его модель, одним из трех инновационных вариантов простых, надежных и безопасных барьеров.



«Барьеры на шарнире» являются простым базовым решением, взявшим за основу прочную структуру из квадратных профилей. Зафиксированные на шарнирах сзади скотовоза, последние вращаются до 190°. Они предлагаются в двух вариантах длины: 3,5 м и 4,5 м.



Конструкция из круглых труб «телескопических барьеров» имеет транспортную длину 2 м и удлиняется до 3,6 м с автоматической блокировкой в двух позициях. Она складывается вдвое сзади кузова (в узких местах, как, например, вход в хлев), или поворачивается вдоль всего фургона на 270° !



И, наконец, «вращающиеся барьеры на рельсе» являются наиболее гибким решением. Скользя по рельсу большого размера, закрепленного на стенке фургона, они выдвигаются по прямой и прогрессивно, что дает возможность работать в узких местах. Подвижная каретка оснащена шарниром для вращения барьера на 150° в любой позиции рельса. Имеющие базовую длину 3,5 м, эти барьеры предлагаются в варианте длиной 4,5 м для кузовов длиной 6 м, 7,5 м и 9 м. Все они оборудованы внутренним скользящим сегментом, выполняющим роль защитного устройства для колесного паза.



Все барьеры Joskin имеют три важных свойства:



• во-первых, балансировка самонесущих барьеров с верхней регулируемой пружиной, облегчающей манипуляции для оператора и снижающий нагрузку на шарниры;



• во-вторых, плавность адаптации к рельефу поверхности во всех позициях благодаря выгнутому сектору качения;



• и, наконец, в-третьих, компактные транспортные габариты, не превышающие 2,55 м, для безопасных перевозок благодаря замкам и шумоизоляционным упорам для предотвращения стресса и оператора, и животных.



Добавим к этому традиционные преимущества «Made by Joskin»: отличное соотношение цены и качества, гарантия Joskin три года и, самое главное, собственная оцинковка.



Три задачи концепции, три инновационных модели и три важные характеристики — доказательство получено! А что касается ранее проданных скотовозов, то для них предлагаются отдельные комплекты барьеров Joskin с инструкцией по сборке.

