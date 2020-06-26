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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Участвуй в первом фестивале Betaren Online: 26.06.2020
«Щелково Агрохим»
|
Май 2020
В тяжелейших условиях, в которых оказались жители всей планеты в 2020-м году, когда человечество столкнулось с нежданным врагом, парализовавшим естественный ход жизни, есть люди, которые не имеют права отсиживаться дома и ожидать окончания пандемии, ведь от их труда зависит сама жизнь. В числе таких людей — агрономы и работники сельскохозяйственной отрасли
Фото: «Щелково Агрохим»

Защита растений и получение высоких урожаев возможны и в режиме изоляции. Как? 

Компания «Щелково Агрохим» - ведущий производитель средств защиты растений — объявляет перезагрузку! Мы не миримся с ограничениями, мы адаптируемся под нынешние условия и приглашаем всех желающих на нашу основную площадку по отработке инновационных технологий в защите растений — агрохозяйство «Дубовицкое». Как и 10 лет подряд мы поможем вам собрать хорошие урожаи и выйти на высокую рентабельность. В этом году наша встреча пройдет в онлайн-формате, а это значит, что принять участие в ней смогут все желающие, не выходя из дома!

Online-фестиваль AgroBetaren-2020 — это:

- прямые включения из ООО «Дубовицкое» с демонстрацией образцовых делянок сои, кукурузы, зерновых и сахарной свеклы, обработанных по системе защиты «Щелково Агрохим»

- комментарии ведущих экспертов и лидеров аграрной отрасли

- поэтапная инструкция по достижению высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур

- разбор основных ошибок аграриев в условия нынешнего года

- возможность задать свой вопрос и получить совет опытных практиков

И все это — за два часа!

ВНИМАНИЕ! Всем участникам предоставляется неограниченный доступ к материалам спикеров, а также практическое руководство сезона-2020.

Оставайтесь дома и становитесь участниками фестиваля AgroBetaren-2020 без риска для здоровья!

Участие бесплатное! Бронируй место прямо сейчас http://betaren-online.ru/

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