Защита растений и получение высоких урожаев возможны и в режиме изоляции. Как?



Компания «Щелково Агрохим» - ведущий производитель средств защиты растений — объявляет перезагрузку! Мы не миримся с ограничениями, мы адаптируемся под нынешние условия и приглашаем всех желающих на нашу основную площадку по отработке инновационных технологий в защите растений — агрохозяйство «Дубовицкое». Как и 10 лет подряд мы поможем вам собрать хорошие урожаи и выйти на высокую рентабельность. В этом году наша встреча пройдет в онлайн-формате, а это значит, что принять участие в ней смогут все желающие, не выходя из дома!



Online-фестиваль AgroBetaren-2020 — это:



- прямые включения из ООО «Дубовицкое» с демонстрацией образцовых делянок сои, кукурузы, зерновых и сахарной свеклы, обработанных по системе защиты «Щелково Агрохим»



- комментарии ведущих экспертов и лидеров аграрной отрасли



- поэтапная инструкция по достижению высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур



- разбор основных ошибок аграриев в условия нынешнего года



- возможность задать свой вопрос и получить совет опытных практиков



И все это — за два часа!



ВНИМАНИЕ! Всем участникам предоставляется неограниченный доступ к материалам спикеров, а также практическое руководство сезона-2020.



Оставайтесь дома и становитесь участниками фестиваля AgroBetaren-2020 без риска для здоровья!



Участие бесплатное! Бронируй место прямо сейчас http://betaren-online.ru/

