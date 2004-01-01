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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Интеллектуальная техника проходит проверку в российских хозяйствах
«Квернеланд Груп СНГ»
|
Май 2020
Модель первого «умного» плуга Kverneland i-Plough 2500, выпущенная в 2017 году и удостоенная с тех пор множества наград в европейских странах, впервые демонстрирует свои возможности в производственных условиях российского хозяйства. Своеобразный «концепт-кар» в линейке почвообрабатывающих орудий или техника, показывающая реальный результат в современном сельхозпроизводстве, — поделились в «Квернеланд Груп СНГ» и КФХ «Прокопенко» Краснодарского края
Фото: «Квернеланд Груп СНГ»

До недавнего времени вспашка оставалась единственным сегментом, мало охваченным инновациями, где возможность автоматического управления была не так полно реализована. Но с появлением ISOBUS-совместимого плуга Kverneland i-Plough 2500 такие возможности, как полностью автоматическая регулировка из кабины трактора заглубления или выглубления агрегата в зависимости от толщины переуплотненного слоя, структуры почвы, рельефа и других факторов, отражаемых в картах-заданиях, стали реальностью.  

«На концепцию ISOBUS-совместимых и управляемых почвообрабатывающих агрегатов с интересом смотрит весь аграрный мир, —  рассказывает Игорь Иванов, руководитель направления плугов компании «Квернеланд Груп СНГ». — Повышение в сельском хозяйстве уровня автоматизации, подстегиваемой нехваткой компетентных кадров и появившимися возможностями работы по картам-предписаниям, заставляет и российских аграриев обратить внимание на это инновационное решение».   

В компании уверены, что онлайн-контроль работы плуга, а главное — возможность корректировки и настройки из кабины практически всех его рабочих характеристик привлекательны как для небольших ферм, так и для крупных предприятий, постоянно озадаченных поиском наемных квалифицированных работников. 

Ряды пользователей «интеллектуального» плуга пополнились российским представителем. В хозяйстве Евгения Прокопенко (Краснодарский край), не раз становившемся победителем районных и краевых битв за урожай, i-Plough 2500 появился в прошлом году.

В первую очередь в данном орудии главу хозяйства привлекла возможность минимизировать или полностью убрать влияние человеческого фактора на процесс настроек. 

«Осенью трактора работают круглосуточно, обрабатывая поля под разные культуры: свеклу, подсолнечник, кукурузу и др. Детально проконтролировать настройку плуга в разгар такого цейтнота сложно, — объясняет глава хозяйства Евгений Прокопенко. — При переходе с одной культуры на другую корректировка вручную всех параметров обработки занимает много времени и особенно осложняется ночью: в лучшем случае механизатор будет ждать до утра, затягивая сроки обработки, в худшем — пренебрежет точностью настроек, снижая вероятность успешного урожая или увеличивая расход солярки».   

По его словам, несмотря на пока еще непродолжительный опыт работы с новым плугом, производительность улучшается в разы, так как параметры каждого поля просто задаются из кабины и запоминаются машиной. Так, испытания на свекле показали, что в связке с трактором Claas Axion 850 умный плуг обрабатывает 25 га/сутки. 

Кроме того, Евгений Прокопенко считает Kverneland i-Plough 2500 хорошим инструментом для контроля работы, так как пренебрежение механизаторами глубиной обработки в целях ускорения процесса не редкость. Однако с новым орудием это невозможно: плуг будет автоматически следовать заданным настройкам на всем поле. 

В текущем сезоне в хозяйстве ставят цель — через ISOBUS-совместимость с трактором регулировать усилие плуга таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на двигатель и в результате экономить топливо. Реализовать это возможно через систему регулировки рабочей ширины «на ходу» — Variomat обеспечивает оптимальное соответствие между условиями почвы, плугом и трактором.

«Если экономия топлива составит не менее 8-10%, то это будет еще одним веским экономическим основанием для внедрения i-Plough 2500», — резюмирует Евгений Прокопенко. 

В компании «Квернеланд Груп СНГ» уверены, что ISOBUS-управляемые плуги имеют высокий потенциал и практическую ценность для российского рынка, учитывая преобладание в нашей стране классической обработки почвы и тенденции к экономии ресурсов. Если в хозяйстве практикуют интенсивные методы ведения производства, подобная техника станет эффективным дополнением технологической базы.

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