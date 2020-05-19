Партнерский материал. SDF: итоги 2019 года. Оборот 1268 млн евро, увеличение прибыли

Оборот за истекший финансовый год составил 1268 млн евро, что на 7,6% меньше, чем в 2018 году. Показатель EBITDA составил 8,7% или 110 млн евро, незначительно снизившись с 9% в 2018 году. Что касается рентабельности, прибыль до налогообложения составила 59,3 млн евро, значительно увеличившись по сравнению с 50 млн евро в предыдущем году, а чистая прибыль выросла с 42,2 млн евро в 2018 году до 44,6 млн евро.



Согласно бухгалтерской отчетности, наблюдается снижение заемного капитала, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости компании в 2019 году. Такой важный результат стал возможен благодаря более эффективному управлению складами, стоимость которых снизилась на 18%.



Бизнес-подразделение по производству тракторов и комбайнов зафиксировало падение оборота в связи с негативной тенденцией на европейских рынках и ослаблением экспортных рынков. Однако наблюдалось улучшение в сегменте виноградоуборочных комбайнов Grégoire, где в 2019 году был зафиксирован рекордный оборот, увеличившийся за год с 54,9 млн евро до 70,7 млн евро, то есть на 55%.







Бизнес-подразделение по производству запасных частей внесло значительный вклад в общий результат компании. Здесь особое внимание было уделено развитию платформы онлайн-продаж, которая в 2020 году позволит еще больше повысить эффективность услуг, предоставляемых клиентам.



Средства, выделенные в 2019 году на инвестиции и разработку продукции, составили, как и в предыдущие годы, 60 млн евро.



В области передовых технологий основой деятельностью в 2019 году стало внедрение нового высокотехнологичного оборудования в комплектацию машин, а также цифровизация бизнес-процессов продажи и сбыта техники.







С одной стороны, это создание «высокотехнологичного трактора» с установленным в нем программным обеспечением по управлению парком техники, которое позволяет дистанционно контролировать основные эксплуатационные параметры машины. С другой стороны, — цифровизация процессов продаж благодаря разработке и внедрению новой CRM-системы, в основе которой внедрение новых технологий в работу нашей сети и увеличение электронных продаж.



Как известно, на работу в первые месяцы 2020 года существенно повлияла начавшаяся пандемия COVID-19 (Sars-CoV-2), из-за которой был введен ряд ограничений. Производственная деятельность SDF пострадала в разной степени, в зависимости от местонахождения заводов. Китайские заводы остановились в феврале, а уже в марте они работали на полную мощность. Завод в Индии был остановлен в апреле, но к настоящему времени производство полностью восстановлено. В Турции, где не вводились строгие ограничительные меры по COVID-19 (Sars-CoV-2), ситуация намного лучше: рынок постепенно восстанавливается после прошлогодних трудностей. Европейские заводы в Германии и Франции работали в обычном режиме, несколько снизив производительность из-за трудностей с поставкой компонентов из стран, где был объявлен карантин. Завод по производству комбайнов в Хорватии был вынужден остановить производство и, как ожидается, возобновит работу в этом месяце. Совершенно иная ситуация на заводе в Тревильо (Италия), где производство остановилось почти на два месяца. Однако благодаря самоотверженности коллектива удалось разработать и внедрить на предприятии необходимые меры безопасности, которые позволили возобновить производство, обеспечив при этом охрану здоровья работников.







«Прошедший год был особенно значимым для нашей компании, поскольку, с одной стороны, мы показали хороший экономический результат, а, с другой, завершили реорганизацию коммерческой структуры и работу над проектами цифровизации, — отметил Лодовико Буссолати, генеральный директор SDF. — 2020 год станет особенно сложным для всех нас. Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы их преодолеть. Мы продолжим инвестировать значительные средства в научно-исследовательские и конструкторские работы. В 2020 году мы представим ряд инновационных разработок для тракторов высокой мощности, целью которых будет повышение эффективности использования машин и дальнейшее внедрение высокотехнологичного оборудования по навигации и мониторингу».



О компании SDF

Группа SDF, расположенная в Тревильо (Бергамо, Италия), является одним из крупнейших мировых производителей тракторов, зерноуборочных комбайнов и дизельных двигателей. Компания производит и реализует свою продукцию по всему миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini, Hürlimann и Grégoire. Линейка выпускаемых тракторов включает модели мощностью от 25 до 336 л. с., а линейка уборочной техники — модели мощностью до 395 л. с. Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 12 представительств, 2 совместных предприятия, 155 импортеров и более 3100 дилеров с более, чем 3800 сотрудников по всему миру. В 2019 году годовой оборот составил 1 268 млн евро, показатель EBITDA — 8,7%.



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