Партнерский материал. Corteva Agriciscience формирует новый портфель биологических препаратов и будет сотрудничать с M2i в рамках первых международных контрактов

Corteva Agriscience, ведущая компания, занятая исключительно в сельском хозяйстве, и M2i, лидер в области средств биологической защиты растений на основе феромонов, объявили о подписании многолетних глобальных соглашений по исследованию, разработке и глобальной коммерциализации решений по инсектицидной обработке на основе феромонов.



Две компании будут тесно сотрудничать, чтобы вывести на рынок обширный портфель семиохимических продуктов M2i, включая продукты на основе феромонов, для специальных и пропашных культур. Объединяя технологии Corteva и M2i, они также будут разрабатывать новые решения, которые помогут фермерам бороться с вредителями сельскохозяйственных культур и продлить срок службы растительных инсектицидов. Подробности соглашения не разглашаются.



«Corteva Agriscience стремится предоставить фермерам широкий выбор средств борьбы с вредителями, включая продукты природного происхождения, — сообщила Сюзанн Уоссон, президент бизнеса средств защиты растений Corteva Agriscience. — Мы рады работать с M2i и ее уникальными биоразлагаемыми средствами внесения препаратов и рецептурами для разработки новых решений для фермеров».



«В течение всего шести лет компания M2i добилась лидерства в области производства инсектицидов на основе феромонов как краеугольного камня перехода к более экологически чистому и устойчивому сельскому хозяйству и стала мировым эталоном в этом секторе. Мы рады сотрудничать с таким лидером, как Corteva Agriciscience, поскольку вносим свой вклад в расширение ее компетенций в области биологических способов контроля численности вредителей. Мы убеждены, что переход к устойчивому сельскому хозяйству будет осуществляться в тесном сотрудничестве с фермерами, благодаря помощи такого эксперта отрасли, как Corteva», - заявил Филипп Герре, генеральный директор и председатель правления M2i.



Это первые соглашения о сотрудничестве в рамках создания нового глобального портфеля биологических препаратов Corteva, который предполагает разработку биологических некорневых и почвенных средств контроля численности вредителей, биостимуляторов роста растений, а также решений для здоровья почвы и биоудобрений. Феромоны обеспечивают высокоэффективную борьбу с насекомыми путем отлавливания или нарушения брачного поведения у вредителей. Этот целевой подход обеспечивает жизнеспособное решение для комплексной борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

