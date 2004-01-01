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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
XXI Международный зерновой раунд состоится в сентябре
Российский зерновой союз
|
Май 2020
Российский зерновой союз проведет XXI Международный зерновой раунд «Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра», 22-25 сентября 2020 года (город Геленджик)
Фото: Российский зерновой союз

В рамках XXI Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.

Традиционно в Раунде участвует более 1,2 тыс. представителей из 30 стран. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем  40 регионов Российской Федерации.

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами и презентации своих компаний.

Подробнее о мероприятии http://grun.ru/events/detail.php?SECTION_ID=26&ID=11150


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