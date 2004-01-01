Партнерский материал. Corteva Agriscience объявляет цели устойчивого развития до 2030 года

Corteva Agriscience объявила свои обязательства на ближайшее десятилетие для улучшения устойчивого развития во всей глобальной продовольственной системе. Цели охватывают широкий спектр инициатив для сельхозпроизводителей, земельных ресурсов, сообществ, где живут и работают сотрудники и клиенты, а также для собственной операционной деятельности компании. Среди объявленных целей: улучшение природного состояния почв, производительности хозяйств, противодействия изменению климата, управления водными ресурсами, биоразнообразия, прозрачности цепей поставок и безопасности сотрудников.



«Наша миссия, которая заключается в том, чтобы вести всю отрасль сельского хозяйства к лучшим, более устойчивым результатам во всем мире, сегодня важнее, чем когда-либо, — отметил главный исполнительный директор Corteva Agriscience Джеймс К. Коллинз, мл. — Мы считаем, что нет лучшего момента, чтобы взять на себя обязательства защищать и сохранять источник нашей пищи и помогать нашим сообществам процветать. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает всех нас».



«Цели отражают размер и масштабы деятельности компании: 100%-ная сосредоточенность на сельском хозяйстве и глубокие отношения с сельхозпроизводителями и другими партнерами по всей сельскохозяйственной производственной цепи, — отметила Анне Алонцо, старший вице-президент по внешним связям и главный менеджер по устойчивому развитию Corteva Agriscience. — Устойчивое развитие не является чем-то новым для Corteva. Наше сегодняшнее объявление — это лишь публичное обязательство выполнить 14 конкретных и измеримых целей, которые будут способствовать устойчивому развитию сельхозпроизводителей, защите нашей земли и природных ресурсов, улучшению жизни наших сообществ и принесут пользу для нашей деятельности».



10-летние обязательства Corteva будут обеспечивать инструменты и обучение для повышения устойчивости урожаев, оптимизации ресурсов и улучшения стойкости к изменениям климата. Обязательства по обеспечению плодородия почв, управлению водными ресурсами и поддержке биоразнообразия также входят в этот перечень. Цели Corteva будут способствовать защите сотрудников и населения по всей продовольственной системе и в целом во всем сельскохозяйственном сообществе. В рамках своей деятельности компания обязуется внедрять устойчивые инновации, разрабатывать климатическую стратегию, использовать устойчивые подходы к упаковке и увеличивать усилия, направленные на поддержку стабильной работы производств.



Corteva будет отчитываться о прогрессе в достижении этих целей в ежегодном отчете об устойчивом развитии, начиная с 2021 года. Чтобы узнать больше о целях устойчивого развития до 2030 года, посетите sustainability. corteva.com.



Цели Corteva по устойчивому развитию — 2030 включают:



Цели для предоставления преимуществ сельхозпроизводителям:



Обеспечить обучение для 25 млн сельхозпроизводителей по улучшению качества почв, состава питательных веществ и управления водными ресурсами, а также по лучшим практикам для повышения производительности труда.

Помочь увеличить производительность, доходы и устойчивые практики ведения сельского хозяйства для 500 млн мелких сельскохозяйственных производств до 2030 года.

Разработать, утвердить и масштабировать системы управления, которые позволят сельхозпроизводителям стабильно увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур на 20% по сравнению с базовым уровнем 2020 года, одновременно уменьшая выбросы парниковых газов на 20% при выращивании культур по сравнению с 2020 годом.





Цели для защиты земли:



До 2030 года улучшить природное состояние почв 30 млн га земель сельскохозяйственного назначения в мире.

Поддерживать развитие управления водными ресурсами в сельском хозяйстве в мире до 2030 года: способствовать повышению эффективности использования азота на землях сельскохозяйственного назначения до 2030 года; уменьшить использование воды, одновременно способствуя увеличению урожая на 2,5 млн га, которые используются для производства семян, и земель сельскохозяйственного назначения, страдающих из-за дефицита воды, до 2030 года по сравнению с 2020 годом.

До 2030 года увеличить биоразнообразие более чем 10 млн га пастбищ и природных экосистем во всем мире с помощью методов устойчивого управления и сохранения среды обитания.





Цели для пользы сообществ:



Защищать безопасность людей на производствах Corteva и тех, кто работает в сельском хозяйстве.

До 2030 года расширять возможности женщин, обеспечивать развитие молодежи и вовлекать сообщества по всему миру, где живут и работают сотрудники и клиенты компании Corteva Agriscience.

До 2030 года выделить миллион часов времени сотрудников для поддержки сообществ во всем мире.

Повысить прозрачность цепи поставок от сельхозпроизводителей к потребителям, используя цифровые инструменты, позволяющие производителям создавать дополнительную ценность благодаря прозрачности на сельскохозяйственных рынках, в продовольственных системах и сообществах.



Цели для операционной деятельности компании:

