Партнерский материал. LEMKEN перестраивает ассортимент продукции

Компания LEMKEN, специалист в области профессионального растениеводства, делает ставку на знания, качество и инновации. Помимо обширного предложения по сервису фермерам предлагается широкая номенклатура высококачественного оборудования для обработки почвы, посева и защиты растений. На фоне дискуссий об экологически безопасной защите растений и постоянного ужесточения законодательных требований в разных странах компания приняла решение полностью прекратить производство традиционных полевых опрыскивателей.



Исполнительный директор Энтони ван дер Лей объясняет это так: «После более 10 лет работы мы не достигли желаемой значимости на рынке в этом сегменте. В отдельных странах нормы ужесточаются, причем тенденции очень разные. Поэтому нет единого стандарта LEMKEN для полевых опрыскивателей, который позволил бы нам добиться адекватных объемов производства с учетом наших требований к качеству и пожеланий клиентов. Кроме того, мы видим, что и законы, и потребители все больше ограничивают использование химических средств для защиты растений. И хотя на последней выставке Agritechnica мы представили весьма перспективные новые модели, и наши сотрудники очень вдохновились большой заинтересованностью клиентов, но на данном этапе мы решили, что будет более ответственно отказаться от полевых опрыскивателей».







Благодаря этому шагу семейное предприятие LEMKEN надеется занять более сильную и независимую позицию в будущем. Это означает, что компания продолжит расширять ассортимент техники для обработки почвы, посева и защиты растений, чтобы утвердить свое лидерство по инновациям на рынке. При этом отдел защиты растений Crop Care сосредоточиться на экологичных решениях защиты растений (включая недавно включенные в ассортимент разбрасыватели удобрений). Для этого два года назад была приобретена нидерландская компания Steketee, специализирующаяся на пропашной технике. Благодаря этому появились возможности использовать механическое уничтожение сорняков в сочетании с точным селективным полосовым или точечным опрыскиванием, а значит теперь возможно движение в сторону решений, более безопасных для экологии, чем сплошное опрыскивание. Фермер одновременно экономит трудозатраты и финансы.



Ван дер Лей видит тенденцию роста спроса на механическое уничтожение сорняков с умной системой управления: «В портфолио Steketee не только инновационная пропашная техника, но и самая умная на рынке технология контроля с помощью камер. Мы хотим объединить эти машины с нашими цифровыми решениями и сделать их обучающимися. Сейчас конъюнктура меняется очень быстро. Поэтому фермеры и подрядчики мобилизовались и выбирают самые лучшие модели для умного экологичного сельского хозяйства — будь то с использованием биотехнологий или традиционных способов земледелия. Это тема будущего, ведь нам как-то нужно будет обеспечивать продовольствием весь мир, несмотря на экологические ограничения».



Используемая для производства полевых опрыскивателей площадка в городе Харен (регион Эмсланд) сохранится и даже будет расширена — скоро там будут собирать рядовые сеялки. Этот шаг позволит быстро увеличить производство, чтобы удовлетворить сильно выросший спрос в этом сегменте, а кроме того, освободить площади для запланированных новых моделей зерновых и пропашных сеялок. Одновременно на главном заводе в городе Альпен высвободятся дополнительные мощности для производства почвообрабатывающих орудий. Для фермеров, имеющих полевые опрыскиватели LEMKEN, по-прежнему гарантируются снабжение запасными частями и необходимый сервис. И прием заказов на эту технику, и ее отгрузка будут осуществляться до конца этого года.

