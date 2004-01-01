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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российские производители активно включились в эксперимент по маркировке молока
ЦРПТ
|
Июнь 2020
В 2021 году в России будет введена обязательная маркировка молочной продукции. Данный проект логично расширяет перечень товаров народного потребления, которые подлежат нанесению специального кода и отслеживаются по всей товаропроизводящей цепочке, от места производства до кассы
Фото: Shutterstock

Авторы данной инициативы утверждают, что таким образом удастся снизить количество контрафакта, фальсификата, «серого» импорта. В настоящее время многие игроки молочного рынка уже активно включились в проводимый эксперимент.

Пилотный проект по внедрению системы маркировки стартовал еще в ноябре 2019 года. В настоящее время в системе «Честный знак» зарегистрировано 257 производителей, 78 импортеров, 272 представителя оптового звена и 1385 представителей розницы. В оборот введено свыше 156 тыс. кодов, что говорит о достаточно высокой эффективности работы. Цель проведения эксперимента заключается в том, чтобы до начала перехода всей отрасли протестировать все бизнес-процессы всех участников оборота в максимально приближенных к реальным условиям, сделав его максимально простым и понятным.

Для маркирования продукции некоторым предприятиям, которые будут работать в системе и решат наносить коды непосредственно на производстве, может потребоваться однократная инвестиция в оборудование. Эта сумма варьируется в зависимости от масштаба производства от 10-15 тыс. руб. для небольших частных хозяйств до полутора миллионов рублей — для агрохолдингов и крупных предприятий. Привлекательность эксперимента повышается в связи с тем, что до конца года оператор национальной системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сам профинансирует затраты, в том числе на поставку оборудования, его установку, программное обеспечение и услуги интеграторов. Иными словами, все те, кто участвует в эксперименте, будут оснащены оборудованием и сервисами эксперимента бесплатно — за счет ЦРПТ.

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