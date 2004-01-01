Партнерский материал. Российские производители активно включились в эксперимент по маркировке молока

Авторы данной инициативы утверждают, что таким образом удастся снизить количество контрафакта, фальсификата, «серого» импорта. В настоящее время многие игроки молочного рынка уже активно включились в проводимый эксперимент.



Пилотный проект по внедрению системы маркировки стартовал еще в ноябре 2019 года. В настоящее время в системе «Честный знак» зарегистрировано 257 производителей, 78 импортеров, 272 представителя оптового звена и 1385 представителей розницы. В оборот введено свыше 156 тыс. кодов, что говорит о достаточно высокой эффективности работы. Цель проведения эксперимента заключается в том, чтобы до начала перехода всей отрасли протестировать все бизнес-процессы всех участников оборота в максимально приближенных к реальным условиям, сделав его максимально простым и понятным.



Для маркирования продукции некоторым предприятиям, которые будут работать в системе и решат наносить коды непосредственно на производстве, может потребоваться однократная инвестиция в оборудование. Эта сумма варьируется в зависимости от масштаба производства от 10-15 тыс. руб. для небольших частных хозяйств до полутора миллионов рублей — для агрохолдингов и крупных предприятий. Привлекательность эксперимента повышается в связи с тем, что до конца года оператор национальной системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сам профинансирует затраты, в том числе на поставку оборудования, его установку, программное обеспечение и услуги интеграторов. Иными словами, все те, кто участвует в эксперименте, будут оснащены оборудованием и сервисами эксперимента бесплатно — за счет ЦРПТ.

