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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Онлайн бизнес-форум «Сады России и СНГ» пройдет в июле
Vostockcapital
|
Июнь 2020
Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере садоводства, виноградарства и ягодоводства будут представлены на третьем онлайн бизнес-форуме, технических визитах и встречах один на один «Сады России и СНГ: инвестиции, технологии и инновации»
Фото: Vostockcapital

Команда аналитиков компании «Восток Капитал» подготовила для вас бесплатный отчет о крупнейших инвестиционных проектах в области промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства.

Запросить отчет с полным списком инвестпроектов по ссылке — https://bit.ly/2AbswKI

Некоторые из проектов, которые представлены в отчете:

  • «Ставропольская фруктовая долина» - проект стоимостью 4 млрд руб. предполагает увеличение площади яблоневого сада до 277 га, а также создание оптово-логистического центра и линии переработки яблок до 2021 года;

  • ТК «Совхоз Электростальский» - ожидаемый объем урожая клубники — 3,5 т. Планируется, что тепличный комплекс будет запущен до 2022 года. Инвестиции в проект превысят 7 млрд руб.;

  • «Городнянские сады» - компания реализует проект комплекса полного цикла по переработке яблок мощностью 10 тыс. т в год. Общая сумма вложений оценивается в 350 млн руб. Первый урожай будет к 2023 году, а в 2025-м общая урожайность составит от 5,5 тыс. т до 6 тыс. т.

Запросить отчет с полным списком инвестпроектов по ссылке — https://bit.ly/2AbswKI

Обращаем Ваше внимание, что данный отчет был составлен в рамках подготовки к третьему онлайн бизнес-форуму, техническим визитам и встречам один на один «Сады России и СНГ: инвестиции, технологии и инновации» (8-11 июля 2020).

Организатор: Vostock Capital

Официальный сайт: gardensforum.ru

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