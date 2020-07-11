Партнерский материал. Онлайн бизнес-форум «Сады России и СНГ» пройдет в июле

Команда аналитиков компании «Восток Капитал» подготовила для вас бесплатный отчет о крупнейших инвестиционных проектах в области промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства.



Запросить отчет с полным списком инвестпроектов по ссылке — https://bit.ly/2AbswKI



Некоторые из проектов, которые представлены в отчете:



«Ставропольская фруктовая долина» - проект стоимостью 4 млрд руб. предполагает увеличение площади яблоневого сада до 277 га, а также создание оптово-логистического центра и линии переработки яблок до 2021 года;



ТК «Совхоз Электростальский» - ожидаемый объем урожая клубники — 3,5 т. Планируется, что тепличный комплекс будет запущен до 2022 года. Инвестиции в проект превысят 7 млрд руб.;



«Городнянские сады» - компания реализует проект комплекса полного цикла по переработке яблок мощностью 10 тыс. т в год. Общая сумма вложений оценивается в 350 млн руб. Первый урожай будет к 2023 году, а в 2025-м общая урожайность составит от 5,5 тыс. т до 6 тыс. т.



Запросить отчет с полным списком инвестпроектов по ссылке — https://bit.ly/2AbswKI



Обращаем Ваше внимание, что данный отчет был составлен в рамках подготовки к третьему онлайн бизнес-форуму, техническим визитам и встречам один на один «Сады России и СНГ: инвестиции, технологии и инновации» (8-11 июля 2020).



Организатор: Vostock Capital



Официальный сайт: gardensforum.ru

