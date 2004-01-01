Новость партнера. МКБ подписал соглашение о привлечении средств от China Development Bank

Полученные денежные средства будут направлены на стимулирование взаимной торговли между Россией и Китаем в национальных валютах, а также поддержку международных отношений российского бизнеса с китайскими партнерами.



МКБ стал первым частным банком, которому удалось реализовать такой формат сделки. В рамках расширения международного бизнеса МКБ с 2019 года развивает взаимоотношения с одним из крупнейших финансовых институтов в мире — China Development Bank. МКБ планирует продолжить интеграцию с партнерами из региона Азия, и не только в части внешней торговли, но и с целью участия в масштабных долгосрочных проектах.



МКБ рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций. Банку присвоен кредитный рейтинг «АА+» по китайской национальной шкале от рейтингового агентства Lianhe Credit Ratings.

