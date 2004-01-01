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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера. МКБ подписал соглашение о привлечении средств от China Development Bank
Московский кредитный банк
|
Июнь 2020
Московский кредитный банк (МКБ) подписал первое и стратегически важное соглашение о привлечении средств от China Development Bank объемом до 200 млн юаней
Фото: ТАСС

Полученные денежные средства будут направлены на стимулирование взаимной торговли между Россией и Китаем в национальных валютах, а также поддержку международных отношений российского бизнеса с китайскими партнерами.

МКБ стал первым частным банком, которому удалось реализовать такой формат сделки. В рамках расширения международного бизнеса МКБ с 2019 года развивает взаимоотношения с одним из крупнейших финансовых институтов в мире — China Development Bank. МКБ планирует продолжить интеграцию с партнерами из региона Азия, и не только в части внешней торговли, но и с целью участия в масштабных долгосрочных проектах.

МКБ рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций. Банку присвоен кредитный рейтинг «АА+» по китайской национальной шкале от рейтингового агентства Lianhe Credit Ratings.

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