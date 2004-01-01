Партнерский материал. 29-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2020»

Выставка «Петерфуд» - главная выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли, которая более 28 лет является лучшей возможностью для установления деловых контактов и продвижения своего товара на рынке региона.



«Петерфуд» - единственная выставка продуктов в стране, которая обеспечивает экспонентам гарантированный контакт с закупщиками розничных сетей прямо на стендах.



5 главных событий деловой программы:

Программа «Активные сетевые продажи»™: закупщики 40 розничных сетей в сопровождении координаторов посетят стенды в соответствии с пожеланиями экспонентов и предлагаемым ассортиментом.



Форум «Торговля Большого Города» - новые подходы и практические решения для современного меняющегося рынка представят ведущие эксперты, а топ-менеджеры крупнейших розничных сетей дадут информацию об ассортиментной политике и критериях отбора поставщиков.



Центр Закупок Сетей™ Северо-Запада - прямые индивидуальные переговоры о поставках с закупщиками и руководителями направлений 40 розничных сетей.



Конкурсы для производителей: «Выбор сетей», «Наша марка» и «Инновационный продукт» - универсальные рекламные возможности, работающие на престиж компании и повышающие доверие потребителей.



Открытые семинары: для производителей, оптовых и дистрибуторских компаний, компаний HoReCa и розничной торговли в рамках программы «Дни Петербургского ритейла».



Ежегодно на выставке «Петерфуд»:

8 тыс. посетителей-специалистов | 250 делегатов Форума «Торговля Большого Города» | 300+ экспонентов 20 стран | более 200 закупщиков из 50 розничных сетей | 450 оптово-дистрибьюторских компаний | 125 победителей конкурсов для производителей | свыше 700 участников открытых семинаров



Выставка проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Сант-Петербургской торгово-промышленной палаты, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза независимых сетей России, Федерального закупочного союза, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, «Роскачества» и «Руспродсоюза».

