Партнерский материал. Как приумножить капитал предприятия за 60 секунд?

В наступившем году мир, страна и животноводческая отрасль живут в новой реальности, которую еще не все успели принять и осознать. Мы не просто вступили в очередной экономический кризис — на наших глазах происходит разрушение существовавших десятилетиями традиционных производственных, логистических и потребительских цепочек. В первом квартале года, мы стали свидетелями внезапного закрытия целых рынков, в том числе сокращения поставок жизненно важных для АПК кормовых добавок из Китая и Европы. Сочетание сразу двух стресс-факторов — резкого роста затрат производителей продукции АПК при одновременном сокращения доходов потребителей — стало вызовом для российских предприятий животноводства.



На этом фоне особенную актуальность приобретают технологии, позволяющие сокращать издержки при производстве комбикорма, доля которого в структуре себестоимости продукции животноводства может достигать 70% и более. Одно из эффективных решений предлагает компания «МЕГАМИКС», анонсировавшая запуск нового сервиса «NIR — Кормовая сеть». Метод NIR или инфракрасная спектроскопия приобрёл широкую популярность среди ведущих мировых производителей кормовых материалов и готового комбикорма вначале XXI века. Сегодня каждый западный производитель АПК имеет в своём арсенале лабораторных возможностей данный метод и применяет его на ежедневной основе.



Цена и скорость

Секрет популярности метода заключается в простоте и быстроте получения результата при сравнительно небольших инвестициях, требующихся для его внедрения. NIR позволяет за считанные секунды проводить исследование сырья и готового комбикорма по ряду показателей питательности с точностью, не уступающей стандартным химическим методам.



Суть данной технологии заключается в измерении интенсивности отраженного от образца излучения, расшифровка которого осуществляется с использованием уникальных калибровочных уравнений, разработанных на базе лабораторий «МЕГАМИКС», аккредитованных по международным стандартам. Каждый исследуемый образец имеет свой уникальный спектр, так называемый ID, который меняется в зависимости от типа кормового материала, погодных условий его выращивания, почвы, а также времени сбора урожая. Несмотря на кажущуюся простоту, разработка калибровочных уравнений является сложной и комплексной задачей. Так, например для анализа содержания лизина в соевом шроте требуется проведение не менее ста исследований арбитражным методом и так по каждому показателю питательности. Некоторые калибровочные уравнения «МЕГАМИКС» содержат тысячи контрольных значений, полученных методом «мокрой химии». Таким образом разработка калибровочного уравнения требует серьезных инвестиций в персонал, оборудование и помещение. Организация работы современной аналитической лаборатории комбикормового предприятия потребует нескольких десятков миллионов рублей. Примерно 40% бюджета придется проинвестировать в оборудование, столько же — в помещение, персонал и реактивы, еще 20% займут мебель и сопутствующие приборы. Всех или большинства затрат поможет избежать подключение к сервису «NIR Кормовая сеть».



NIR «Кормовая сеть» поможет вашей компании предотвращать очевидные риски. В частности, отклонять на входе неподходящую по качественным показателям партию сырья. Прогнозирование питательности готовой продукции в режиме реального времени позволит реагировать на отклонения заданных параметров до достижения их критических значений.



Целевой аудиторией сервиса являются абсолютно все предприятия занимающееся промышленным производством продукции АПК. Бюджет подключения к сервису включает в себя покупку NIR анализатора и мельницы для качественного размола образцов. «МЕГАМИКС» использует оборудование с технологией Фурье, являющейся более современной в сравнении с обычными решёточными анализаторами. Обе технологии представлены на российском рынке. Подключение к калибровочным уравнениям проводит специалист компании «МЕГАМИКС».



Экономия ресурсов

Эффект экономии от использования сервиса многократно превзойдет разовые затраты. Простой пример. Недооценка уровня сырого протеина в соевом шроте только лишь в 1% ведет к необходимости увеличения процента ввода в рацион дорогих белковых компонентов. Цена ошибки — удорожание тонны комбикорма на 150 руб. и более. А недооценка пшеницы (в рецептах, где эта зерновая культура является основой) по обменной энергии всего в 5 Ккал потребует повышения процента ввода масла. Это обойдется еще дороже — минимум в 160 руб. дополнительных затрат на тонну комбикорма. По подсчетам экспертов «МЕГАМИКС», недооценка питательности сырья только по указанным показателям питательности приводит к ежегодным потерям предприятия в 50 млн руб. и более — для предприятий годовой мощностью 100 тыс. т мяса птицы в живом весе. Однако, не стоит забывать и о том, что рациональное балансирование рациона, основанное на понимании питательных свойств сырья, увеличит продуктивность животных и птицы, что может многократно превзойти эффект от оптимизации стоимости рецепта. Мировым сообществом специалистов по кормлению доказано что, чрезмерная питательность рациона не приведёт к увеличению продуктивности животного, более того избыток питательности может навредить здоровью животных и птицы. Так, например избыток сырого протеина в рационах для птицы смещает pH среды ЖКТ в щелочную сторону стимулируя рост клостридий и другой условно-патогенной микрофлоры. Эффект от избытка питательных веществ многогранен, от повреждения пищеварительного тракта и выделительной системы (при избытке сырого протеина), до развития такой сезонной проблемы как синдром жирной птицы (в иностранной литературе oily bird syndrome) при избытке обменной энергии. Это далеко не полный перечень того, к чему ведёт избыток питательных веществ рациона. Все эти последствия имеют негативное влияние на рентабельность предприятия.



Сегодня оперативная реакция на изменения питательности кормовых материалов является ключом к успеху любого предприятия.



Преимущества

С помощью NIR, при наличии соответствующих калибровочных решений, можно анализировать любые качественные показатели сырья или готового корма: зерновые и зернобобовые культуры, шрота и жмыхи, корма животного происхождения, продукты микробиологического синтеза, переработки зерна и др. Список калибровочных решений Мегамикс постоянно расширяется. Сегодня для кормовой индустрии не существует более быстрого и продуманного решения как NIR. Процесс исследования сырья с помощью NIR максимально прост: образец размалывается, необходимый объем загружается в специальную чашу анализатора. Выбирая в интерфейсе программного обеспечения команду проанализировать, вы менее чем через минуту получаете результат: полный расклад образца по показателям питательности, которые содержатся в калибровке. Так, например, пшеницу вы можете исследовать более чем на 10 показателей питательности одновременно, среди которых — общие и усваиваемые аминокислоты, сырой протеин, жир, влага, клетчатка, зола и прочее. Для сравнения, на определение содержания только сырого протеина методом Кьельдаля нужно шесть часов, определение сырой клетчатки 8-10 часов, сырого жира — четыре часа, аминокислотный состав — минимум три дня.



Поддержка 24/7

Еще одно преимущество, которое получают наши клиенты, заключается в том, что мы не просто предоставляем возможность подключения к калибровкам, мы помогаем выстраивать систему работы предприятия. Осуществляем полное сопровождение, находимся на связи в режиме 24 часа, семь дней в неделю.



В «МЕГАМИКС» видят за «NIR — Кормовая сеть» большое будущее и уверены, что решение заинтересует тех, кто экономя — приумножает.



Узнать об условиях получения сервиса «NIR «Кормовая сеть» вы всегда можете в компании «МЕГАМИКС».



История NIR

Инфракрасная область спектра была открыта в XIX веке английским астрономом Уильямом Гершелем, который обнаружил, что термометр, помещенный за красным краем солнечного спектра, показывает заметное повышение температуры. Спустя более чем 100 лет американский физик Уильям Вебер Кобленц опубликовал обширный обзор инфракрасных спектров многих классов органических соединений и рассмотрел соответствие между спектрами и структурой. Широкое признание больших возможностей применения инфракрасной спектроскопии (near-infrared spectroscopy — NIR) для решения структурных и аналитических задач в органической химии произошло только в начале 1940-х. В это время были созданы автоматические регистрирующие приборы, которые стали применять в работе над некоторыми важными проблемами военного времени. Вскоре появились неплохие коммерческие образцы для использования в различных отраслях экономики. Их выпуск значительно вырос после 1950 года. В 1970-80 годах прошлого века метод NIR получил применение в кормовой индустрии. И только в ХХI веке производителями оборудования NIR разработано первое сетевое решение.

