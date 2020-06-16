Рынок аграрных шин в РФ стабилен на фоне пандемии

Alliance Tire Group

По разным оценкам, на восстановление мировой экономики после спада, вызванного пандемией COVID-19, потребуется минимум два года. Однако некоторые сегменты рынка пострадали от «идеального шторма» меньше других. К ним относится, в частности, производство и поставка промышленных и сельскохозяйственных шин, где ситуация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом

Эксперты связывают это с тем, что в 2016—2017 годах многие агропромышленные комплексы и фермерские хозяйства обновили парк техники. Поскольку средний срок эксплуатации шин составляет три года, сейчас подошло время их плановой замены. В то же время специалисты обращают внимание на сложности, возникшие в связи с нарушением сложившихся логистических схем. Введение ограничительных мер повлияло на возможность дистрибьюторов своевременно выполнять в полном объеме все заказы.



По данным аналитиков компании «Агропромшина», официального дилера Alliance Tire Group в России, высоким спросом в нынешнем сезоне пользуются шины для мощных тракторов, комбайнов, тяжелых опрыскивателей и прицепов, например, 378 AGRISTAR XL.



Значительный интерес ведущие игроки рынка проявляют к бестселлеру сезона-2020, тракторной шине Alliance AGRI STAR II, которая за счет уникальной конструкции грунпозацепов обладает высокой износостойкостью, обеспечивает максимальное тяговое усилие в поле даже после длительной эксплуатации, а также демонстрирует отличные ходовые качества. Немаловажно, что гарантия производителя на эту шину составляет семь лет, что дает возможность существенно сэкономить на плановой замене шин.



На подъеме находится и сегмент лесных шин. Безусловными лидерами здесь стали Alliance 643 Forestar и Alliance 644 Forestar, спроектированные специально для максимального сцепления с грунтом в условиях лесозаготовок. Эти шины отличаются высокой прочностью на прокол, грузоподъемностью и предотвращают соскальзывание обода, хорошо адаптированы для работы с гусеницами.



Также стоит отметить универсальную шину Alliance 585 для телескопических погрузчиков, которая пользуется высоким спросом за счет возможности использования на разных типах покрытий: на почве, бетоне или асфальтированных площадках. За счет усовершенствованного рисунка протектора и специального состава смеси резины эта шина обладает оптимальным соотношением цены и качества, повышенной надежностью, износостойкостью и долговечностью.



По предварительным оценкам, 2020 год будет достаточно удачным для производителей и продавцов шин. Со снятием ограничений стабилизируется и ситуация с поставками. Пока же специалисты рекомендуют позаботиться о замене шин и сделать заказ заблаговременно, чтобы исключить простои техники в период пиковой активности сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ.

