Более 1 млн кодов маркировки заказали производители молочных продуктов

А. Гордеев

ЦПРТ, оператор национальной системы «Честный знак», выдал производителям молочных продуктов более 1 млн кодов маркировки. Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится до 31 декабря этого года, координатором системы маркировки является Минпромторг России

По данным на 22 июня, компании эмитировали 1 119 502 кодов маркировки молочной продукции. Общее число участников эксперимента достигло 3016 компаний, увеличившись почти в полтора раза за последние три месяца. По информации на 26 марта, число участников пилота составляло 1288 компаний. В настоящее время в системе «Честный знак» зарегистрировано 277 производителей, 84 импортера, 279 представителя оптового звена и 2740 представителей розницы. Цель проведения эксперимента заключается в том, чтобы до начала перехода всей отрасли протестировать все бизнес-процессы участников оборота в максимально приближенных к реальным условиям, сделав процесс маркировки простым и понятным.



«Мы видим растущий интерес со стороны производителей молочной продукции к эксперименту по маркировке. На сегодняшний день, заказано уже более 1 млн кодов, и эта цифра увеличивается каждую неделю. Кроме того, привлекательность эксперимента повышается в связи с тем, что до конца года оператор сам профинансирует затраты, в том числе на поставку оборудования, его установку, программное обеспечение и услуги интеграторов. Иными словами, все те, кто участвует в эксперименте, будут оснащены оборудованием и сервисами эксперимента бесплатно — за счет ЦРПТ», — напомнил Алексей Сидоров, руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ.



Для маркирования продукции некоторым предприятиям, которые будут работать в системе и решат наносить коды непосредственно на производстве, может потребоваться однократная инвестиция в оборудование. Эта сумма варьируется в зависимости от масштаба производства от 10-15 тыс. руб. для небольших частных хозяйств до полутора миллионов рублей — для агрохолдингов и крупных предприятий.



За неделю к эксперименту присоединяется в среднем 175 новых компаний — производителей, дистрибьюторов, представителей розницы. В июне к пилоту присоединились новые участники из 77 регионов России, включая лидеров по производству молочной продукции — Алтайский край, Белгородскую, Брянскую и Владимирскую области. На данный момент пилотный проект охватывает все регионы России.



Эксперимент по внедрению системы маркировки молочной продукции стартовал в июле 2019 года. С 20 января 2021 года предусмотрено начало обязательной маркировки по определенным группам молочной продукции, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года.

