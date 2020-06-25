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Russian Meat&Feed Industry — 2020

EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group утвердили соглашение о слиянии двух компаний

Партнерский материал


EURALIS

EURALIS

Советы директоров EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group 19 июня одобрили соглашение о слиянии между двумя компаниями. Этот проект, который начался в июле 2019 года, вступит в силу 1 сентября 2020 года. Новая компания ставит перед собой цель стать ключевым европейским игроком на семенном рынке благодаря синергии, расширению ассортимента культур, производственной сети во Франции и Европе

Имея оборот в 350 млн евро и 2 тыс. работников, новое предприятие войдет в топ-10 глобальных семенных компаний, занимающих лидирующие позиции на рынках различных сельскохозяйственных культур.

На конкурентном рынке это слияние позволит фермерам на юго-западе Франции обеспечить свое производство, продолжать научно-исследовательские разработки (на которые эти две компании тратят ежегодно 31 млн евро) и осуществлять промышленные инвестиции, необходимые для развития своей деятельности, тем самым укрепляя свои рыночные позиции.

Группы EURALIS SEMENCES и CAUSSADE SEMENCES располагают восемью производственными площадками во Франции, Румынии, Украине, Испании, а вскоре заработает завод в России.

Органы по вопросам конкуренции четырех соответствующих стран (Франции, Румынии, Украины и России) также одобрили это слияние.

Филипп Со и Пьер Флай Сент Мари, соответственно генеральный директор EURALIS и генеральный директор CAUSSADE SEMENCES Group: «Во время наших встреч с июля 2019 мы отмечали, что наши компании имеют много взаимодополняющих направлений по финансам, промышленным объектам и рынкам. На высококонкурентном рынке, где процессы слияния ускорились в последние годы, важно объединиться, чтобы быть более сильными. Это позволит нам продолжать свое развитие на наших нынешних рынках, а также новых территориях».

Кристоф Конг и Жан-Клод Виренк, соответственно исполняющий обязанности президента EURALIS и президент группы CAUSSADE SEMENCES: «Мы довольны этим слиянием. Данный проект позволит развиваться нашим рынкам. Это укрепит наш потенциал для инноваций путем интеграции устойчивых и выгодных решений, которые соответствуют новым ожиданиям сельского хозяйства и дают возможность фермерам развивать свое производство».

Об организации и управлении новой компании будет сообщено 1 сентября.

Новая организация в ключевых цифрах

● 2 тыс. работников

● 350 млн евро оборота

● Восемь производственных площадок + одна площадка строится в России

● 17 исследовательских станций по всей Европе

● 45 тыс. га производственных площадей в пяти странах.

● Основные направления деятельности по культурам: кукуруза, подсолнечник, рапс, зерновые на солому, кормовые культуры, соя, сорго, сушеные овощи.

EURALIS 

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