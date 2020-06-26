Тепловой стресс? Есть решение!

ГК ВИК

В преддверии предстоящего жаркого летнего сезона группа компаний ВИК объявляет о начале выпуска нового препарата от теплового стресса — «ПАРАТЕРМ»®





Препарат применяют в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, антиагрегационного и обезболивающего средства для птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота при патологических состояниях, сопровождающихся воспалительными и болевыми симптомами, включая респираторные и желудочно-кишечные заболевания, синдром метрит-мастит-агалактия, ревматоидный артрит, остеоартрит, мышечные и послеоперационные боли, тепловой стресс.



«ПАРАТЕРМ»® (ацетилсалициловая кислота) способствует быстрой адаптации животных и птицы к высоким температурам внешней среды, обладает высокой эффективностью при комплексной терапии инфекционных заболеваний и при этом совместим с антибиотикотерапией.



Раствор водорастворимого порошка «ПАРАТЕРМ»® характеризуется высокой стабильностью даже в жестокой воде. Максимальный эффект от препарата достигается уже через два часа после приема.



«ПАРАТЕРМ»®️ выгодно отличается от других нестероидных противовоспалительных средств широким спектром воздействия и высокой экономической эффективностью.

