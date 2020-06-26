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485 (2,32%)

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11.77 (1,29%)

USD

70.176 (0,58%)

EUR

78.78 (0,64%)

MOEX

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Новые вызовы для экономики и АПК

Тепловой стресс? Есть решение!

Партнерский материал


ГК ВИК

ГК ВИК

В преддверии предстоящего жаркого летнего сезона группа компаний ВИК объявляет о начале выпуска нового препарата от теплового стресса — «ПАРАТЕРМ»®

Препарат применяют в качестве жаропонижающего, противовоспалительного, антиагрегационного и обезболивающего средства для птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота при патологических состояниях, сопровождающихся воспалительными и болевыми симптомами, включая респираторные и желудочно-кишечные заболевания, синдром метрит-мастит-агалактия, ревматоидный артрит, остеоартрит, мышечные и послеоперационные боли, тепловой стресс.

«ПАРАТЕРМ»® (ацетилсалициловая кислота) способствует быстрой адаптации животных и птицы к высоким температурам внешней среды, обладает высокой эффективностью при комплексной терапии инфекционных заболеваний и при этом совместим с антибиотикотерапией.

Раствор водорастворимого порошка «ПАРАТЕРМ»® характеризуется высокой стабильностью даже в жестокой воде. Максимальный эффект от препарата достигается уже через два часа после приема.

«ПАРАТЕРМ»®️ выгодно отличается от других нестероидных противовоспалительных средств широким спектром воздействия и высокой экономической эффективностью.


ГК ВИК 

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