разделы

реклама

журналы

USD

70.176 (0,58%)

EUR

78.78 (0,64%)

MOEX

2767.95 (0,22%)

BRENT

41.57 (1,56%)

Пшеница

485 (2,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

USD

70.176 (0,58%)

EUR

78.78 (0,64%)

MOEX

2767.95 (0,22%)

BRENT

41.57 (1,56%)

Пшеница

485 (2,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

USD

70.176 (0,58%)

EUR

78.78 (0,64%)

MOEX

2767.95 (0,22%)

BRENT

41.57 (1,56%)

Пшеница

485 (2,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

Новые вызовы для экономики и АПК

Продукция ГК ВИК соответствует принципам ХАССП (система менеджмента безопасности пищевых продуктов)

Партнерский материал


ГК ВИК

ГК ВИК

Белгородское производство ГК ВИК, получило сертификат ХАССП, гарантирующий высокие стандарты качества производимых жидких и сухих кормовых добавок, а также безопасность производственных процессов на всех этапах

Сертификат ХАССП (НАССР — Hazard Analysis and Critical Control Points) — документ, который выдается специализированными сертификационными центрами и удостоверяет, что все производственные процессы, выполняемые компанией при изготовлении пищевой продукции, соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, действующим на территории Таможенного союза.

В Российской Федерации оценка безопасности и качества производственных процессов основана на утвержденных национальных стандартах ГОСТ. Ключевыми требованиями технического регламента, относящимися к обеспечению безопасности продукции в процессе ее производства, являются разработка, внедрение и поддержка процедур, основанных на принципах ХАССП. Данные принципы призваны обеспечить безопасность производственных процессов. 

Благодаря тщательной подготовке НПФ ВИК блестяще прошла сложный процесс сертификации, получив положительный результат всех экспертиз, проведенных сертификационными центрами.

Сертификат ХАССП подтверждает, что кормовые добавки произведенные на НПФ ВИК выпускаются в надлежащих условиях и отвечают высоким стандартам качества.


ГК ВИК 

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама