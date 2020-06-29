Продукция ГК ВИК соответствует принципам ХАССП (система менеджмента безопасности пищевых продуктов)

ГК ВИК

Белгородское производство ГК ВИК, получило сертификат ХАССП, гарантирующий высокие стандарты качества производимых жидких и сухих кормовых добавок, а также безопасность производственных процессов на всех этапах

Сертификат ХАССП (НАССР — Hazard Analysis and Critical Control Points) — документ, который выдается специализированными сертификационными центрами и удостоверяет, что все производственные процессы, выполняемые компанией при изготовлении пищевой продукции, соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, действующим на территории Таможенного союза.



В Российской Федерации оценка безопасности и качества производственных процессов основана на утвержденных национальных стандартах ГОСТ. Ключевыми требованиями технического регламента, относящимися к обеспечению безопасности продукции в процессе ее производства, являются разработка, внедрение и поддержка процедур, основанных на принципах ХАССП. Данные принципы призваны обеспечить безопасность производственных процессов.



Благодаря тщательной подготовке НПФ ВИК блестяще прошла сложный процесс сертификации, получив положительный результат всех экспертиз, проведенных сертификационными центрами.



Сертификат ХАССП подтверждает, что кормовые добавки произведенные на НПФ ВИК выпускаются в надлежащих условиях и отвечают высоким стандартам качества.





