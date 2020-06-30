ГК ВИК экспортирует в ЕС крупную партию ушных бирок

ГК ВИК

Группа компаний ВИК поставила на экспорт в Евросоюз (Германию) 260 тысяч ушных бирок, предназначенных для поросят. Ушные бирки были изготовлены на производственной площадке ГК ВИК в Белгороде (НПФ ВИК). При их создании использовались новейшие мировые разработки

«Мы — единственная компания в России, которая не только производит ушные бирки мирового качества, но и экспортирует их в Евросоюз», — сказала руководитель отдела «Ветприбор» Вера Андрющенко.



Она акцентировала внимание на том, что группа компаний ВИК поставляет эти визуальные средства маркирования животных именно в Германию — одну из европейских стран-лидеров по производству ушных бирок. «Этот факт подтверждает превосходное качество ушных бирок ГК ВИК», — отметила Вера Андрющенко.



Такую крупную поставку ушных бирок Группа компаний ВИК отправила на экспорт в ЕС впервые.

