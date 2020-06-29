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Маркировка практически не повлияет на стоимость молочных продуктов. Это выяснилось в ходе проводящегося в настоящее время в России эксперимента. Он организован с целью подготовки отрасли к введению в 2021 году обязательной маркировки всей продукции данной товарной группы

По данным участников эксперимента, нанесение маркировки практически не изменит стоимость продукции. Об этом сообщила, в частности, производитель масла ги Полина Пачина. Она отметила, что ее индивидуальное предприятие не несет дополнительных затрат. В то же время маркировка позволяет более гибко подходить к внесению необходимых изменений в текущую информацию о продукте, дизайн упаковки и т. п.



«Знак маркировки мы печатаем сами, — рассказала Полина Пачина. — Принтер есть в любой организации, ведущей хозяйственную деятельность. Единственная затрата — покупка вырубного пресса ценой около 20 тыс. руб. Даже для мелкого индивидуального бизнеса это не та трата, которая может серьезно отразиться на стоимости продукции».



Эксперимент по маркировке продлится до 31 декабря 2020 года. В настоящее время к нему присоединились 257 производителей, 78 импортеров, 272 представителя оптового звена и 1385 представителей розницы. Обязательная маркировка молочной продукции будет введена в действие в 2021 году.

