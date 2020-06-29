Агрофестиваль BETAREN: встреча в «онлайн» для реальной пользы

«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» провела первый в истории онлайн-агрофестиваль BETAREN

Как известно, пандемия коронавирусной инфекции сделала невозможным организацию «классических» полевых мероприятий. Но компания адаптировалась к сложившимся условиям и представила своим клиентам и партнерам совершенно новую, виртуальную версию агрофестиваля!



Онлайн-формат оказался востребован даже в самый разгар полевых работ. И если раньше посетить демоплощадки орловского предприятия «Дубовицкое», где традиционно проходит агрофестиваль, могло ограниченное количество людей, то возможности интернет-трансляции позволили существенно расширить круг участников мероприятия. По предварительным подсчетам агрофестиваль посмотрели более 2000 зрителей. Сельхозтоваропроизводители, находящиеся в разных уголках России и за ее пределами, смогли познакомиться с современными технологиями «Щелково Агрохим», а также ее новыми проектами и препаратами. Частью огромной онлайн-аудитории стали студенты аграрных вузов. Уже через несколько лет они будут работать в реальных производственных условиях и смогут применить полученные знания на практике.



Салис Каракотов, генеральный директор «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН и главный спикер агрофестиваля рассказал о современных сельскохозяйственных трендах и новейших средствах защиты растений. Некоторые из них получили госрегистрацию совсем недавно, а некоторые находятся на ее финальном этапе. Среди представленных новинок оказались фунгициды «Титул Трио, ККР» и «Мистерия, МЭ», протравители «Гераклион, КС» и «Протего Макс, МЭ». Еще на стадии лабораторных исследований и регистрационных испытаний эти продукты продемонстрировали выдающиеся результаты.



Также генеральный директор «Щелково Агрохим» остановился на теме селекции. Компания реализует проект «СоюзСемСвекла»: это первый в России селекционно-генетический центр по производству гибридов сахарной свеклы. И уже в этом году в распоряжении российских аграриев появятся гибриды, по урожайности и сахаристости не уступающие импортной продукции. А по устойчивости к стрессам и патогенам — даже превосходящие ее.







Трансляция, которая велась непосредственно с полей «Дубовицкого», показала, насколько эффективны технологии «Щелково Агрохим» на практике. Их представил Виктор Щедрин — начальник научно-технического отдела предприятия, к. с.-х. н., доцент. Он рассказал о схемах защиты основных сельхозкультур — пшеницы, сои, сахарной свеклы — и продемонстрировал идеально чистые посевы, свободные от патогенов, сорняков и насекомых-вредителей.



Тему листового питания раскрыл Алексей Денисов — руководитель отдела агрохимикатов, к. с.-х.н. Спикер в очередной раз напомнил аграриям: листовое питание не может стать альтернативой основному! Но оно позволяет раскрыть потенциал современных сортов и гибридов в различных погодно-климатических и почвенных условиях.



Задача каждого земледельца — не только вырастить урожай, но и продать его. В качестве приглашенного эксперта на агрофестивале выступил Владимир Петриченко — генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно». Он рассказал о конъюнктуре цен на зерновом и масличном рынках, а также озвучил прогнозы на урожай сезона-2020/21.



После информационной и демонстрационной части компания «Щелково Агрохим» провела розыгрыш призов среди всех, кто зарегистрировался. Среди победителей оказались представители Ростовской, Омской и Тамбовской областей, Ставропольского края, республики Крым и даже республики Беларусь. Они получили полезные подарки, которые необходимы тем, кто работает на земле.



Посмотреть запись первого агрофестиваля BETAREN можно по ссылке: http://betaren-online.ru/

