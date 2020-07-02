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Новые вызовы для экономики и АПК

LEHNER представил новую электрическую пневматическую сеялку VENTO 16, которая побила все рекорды

Партнерский материал


LEHNER Maschinenbau GmbH

LEHNER Maschinenbau GmbH

Инновационная немецкая компания LEHNER Maschinenbau GmbH представляет на восточноевропейский рынок  новую электрическую пневматическую сеялку VENTO 16

Уникальная и компактная сеялка VENTO 16 предназначена для посева травы, травяных смесей, сидератов, промежуточных культур, а также внесения микроудобрений и противослизневых гранул.

Раньше электрические сеялки могли работать с шириной всего 4 м, а дальше аграриям приходилось переходить на гидравлические или карданные сеялки, которые значительно дороже. В настоящее время данная проблема решена, так как сеялка VENTO 16 имеет рабочую ширину до 12 м и работает независимо от гидравлики или кардана (ВОМ).

Сеялка питается от аккумулятора трактора (12 вольт) и вносит материал через 8 или 16 пневмошлангов со сверхвысокой степенью точности и дозировки. Основные элементы (дозатор, катушки, шланги) являются быстросъемными. Таким образом, монтаж и демонтаж элементов можно оперативно осуществлять без инструментов, вручную, непосредственно в полевых условиях.


Сеялка оборудована: 

• мешалкой с сигнализатором опорожнения бункера;

• 12-вольтным компрессором высокой мощности;

• блоком управления с графическим дисплеем 3,3 дюйма и русскоязычным меню и интерфейсом;

• сверхпрочными высевающими катушками;

• дозирующим валиком со спецпокрытием; • бункерами емкостью 120, 230 и 500 л.

VENTO 16 имеет лучшую производительность среди всех электрических сеялок в своем классе.  Данная сеялка может высевать траву и травяные смеси — до 40 кг/га, а зерновые — до 120 кг/га. До этого на рынке пределом возможностей были показатели: трава 10-12 кг/га, зерновые 20-30 кг/га.

В ближайшее время новая сеялка VENTO будет представлена на всех аграрных форумах, ярмарках и выставках в Украине, Казахстане, России и Беларуси.

LEHNER Maschinenbau GmbH 

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