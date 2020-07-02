Galaxy Garden Pro: расширение ассортимента популярных шин для работы в саду и на траве

Alliance Tire Group

Радиальные шины смешанного назначения, предназначенные для компактных тракторов, используемых в садах, на огородах и виноградниках / Глубина протектора почти на 50% больше, чем у обычных шин R-3 / Коэффициент пустотности (соотношение между блоками и канавками протектора) составляет 49%:51%, что способствует самоочищению шин / В ассортименте 23 размера шин для дисков от 12 до 30 размера / Низкая совокупная стоимость владения

Радиальные шины Galaxy Garden Pro смешанного назначения, мировой лидер на рынке шин для использования на траве и грунте, теперь представлены еще в пяти новых размерах. С ними эта линейка полностью охватывает сегмент малых и средних универсальных тракторов, используемых для обработки специальных культур, садов и виноградников, а также для благоустройства территорий. Проверенная радиальная конструкция R3+ и более глубокий протектор обеспечивают надежное сцепление. В то же время такой дизайн позволяет максимально избежать уплотнения почвы и повреждения растений. Коэффициент пустотности 49:51 обеспечивает превосходную самоочистку. Благодаря длительному сроку службы и выгодной цене эта действительно многоцелевая радиальная шина отличается очень низкой совокупной стоимостью владения.



Пять новых размеров

Теперь в этой линейке шин представлены 23 размера, включая новые 480/70R30, 380/70R20, 260/70R18, 480/70R28 и 340/85R28, для дисков от 12 до 30 размера. Таким образом, Galaxy Garden Pro включает шины для передней и задней осей всего сегмента малых и средних универсальных и узкоколейных тракторов. За счет универсального рисунка и глубины протектора R3+ обеспечивается значительно лучшее сцепление, чем у шины R3, при этом сводя к минимуму воздействие на почву и сельскохозяйственные культуры. Дополнительную «деликатность» придают Garden Pro и открытые закругленные плечевые зоны.



Идеальная площадь пятна контакта шины достигается благодаря увеличенному количеству грунтозацепов, крутому углу по осевой линии и гладкими открытыми каналами. Все эти характеристики обеспечивают эффективное и надежное сцепление, превосходное самоочищение и длительный, надежный срок службы.



Широкий спектр применения

Хорошее сцепление, защита почвы и растений, комфортная езда, отличное самоочищение и длительный срок службы — все эти качества делают шину Galaxy Garden Pro настоящим «профессионалом». Возможные варианты ее применения выходят за рамки работ на пастбищах, в садах или виноградниках: это идеальные универсальные шины, которые также можно использовать на поверхностях с твердым покрытием, например на магистральных дорогах, чтобы перемещаться между объектами, перевозить собранный урожай или материалы.



«Цена шин Galaxy Garden Pro, завоевавших свою репутацию у потребителей, обеспечивает их низкую совокупную стоимость владения на протяжении всего срока службы. Уникальный протектор этих шин делает их по-настоящему универсальными: в большинстве случаев они могут заменить шины R1, R3 или R4. Мы рады предложить лучшее в своем классе комплексное решение для обработки специальных культур, пастбищ и садоводства», — говорит Анджело Норонья, президент Alliance Tire Group в странах EMEA.

