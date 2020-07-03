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Новые вызовы для экономики и АПК

Новый этап в закупках предприятий АПК, или почему независимые эксперты работают эффективнее

Партнерский материал


«ЭТП-Агро»

«ЭТП-Агро»

«ЭТП-Агро» - оператор первой в России электронной закупочной платформы для агропромышленных предприятий. Специалисты компании более пяти лет занимаются организацией закупок для АПК и предлагают новые пути оптимизации закупочной деятельности

В интервью с генеральным директором «ЭТП-Агро» Станиславом Дмитровым мы поговорили об изменении парадигмы взаимоотношений в сфере закупок предприятий АПК, и о том, почему независимые специалисты по закупкам работают эффективнее собственных менеджеров.

— Станислав, компания «ЭТП-Агро» предлагает достаточно новую для российского рынка услугу — аутсорсинг закупок. Насколько, по вашему мнению, отечественные предприятия АПК сейчас готовы открывать свои закупки для сторонних компаний?

- Практика аутсорсинга хорошо налажена в западных странах, там аутсорсинговые компании активно развивались еще в 1980-е годы прошлого века. И конкуренция на зарубежном рынке сейчас высока, что положительно влияет на качество услуг. В России такая форма работы активно используется, пожалуй, с начала 2000-х. И сейчас отечественный бизнес уже привык и спокойно отдает на аутсорсинг, например, IT-процессы, обработку телефонных звонков, ведение бухгалтерии, подбор персонала, рекламу и маркетинг. Согласен, однако, что аутсорсинг закупок — достаточно новое направление. Исторически сложилось, что закупки в российских компаниях — одна из самых закрытых и сложных сфер. Но ситуация начала меняться с внедрением автоматизации и цифровизации процессов. И сейчас руководство предприятий АПК понимает, что прибыль компании закладывается в том числе во время закупок и напрямую зависит от четкости работы собственных подразделений и наличия объективной информации по торгам. Я много общаюсь с партнерами из российских компаний и могу констатировать, что эволюционно отечественный агробизнес пришел к новому этапу — смены парадигмы взаимоотношений в сфере закупок. 

— Что это за этап и каких именно изменений в закупочной деятельности предприятий АПК стоит ожидать в ближайшее время? 

- Пожалуй, ключевое в новой системе — это уход от зависимого положения отделов закупок в компаниях. Приходит понимание, что иерархичная система закупок работает не так эффективно, как независимая. Объясню, в чем суть. На собственное подразделение всегда можно надавить и вклиниться в процесс, и это чаще всего вредит результату. С другой стороны, перепроверить, насколько объективна та или иная информация от закупщика практически невозможно. И в KPI менеджеров, в большинстве случаев, нет четкой задачи поиска новых поставщиков и пересмотра условий сделок, если они «укладываются» в согласованные ранее рамки и бюджет. При этом крайне сложно создать работающую систему мотивации для сотрудников отделов закупок, чтобы объективно оценить качество их работы и избежать размывания ответственности. В такой ситуации независимые эксперты, нанятые по контракту, работают значительно эффективнее.

— В чем это проявляется?

- Во-первых, в договоре с профессиональной аутсорсинговой компанией всегда четко прописаны зоны ответственности и риски. В «ЭТП-Агро», к примеру, установлено правило: предоставлять максимально полную информацию по организованной закупке с объективным анализом предложений. Но эксперты компании при этом не принимают решение по закупке и не дают прямых рекомендаций заказчику процедуры. Таким образом, аутсорсинговая компания, во-первых, дистанцируется и не вклинивается во внутренние процессы предприятий, во-вторых, представляет заказчику объективный и полностью независимый анализ рынка по той или иной категории. Специалисты «ЭТП-Агро» не знают, кто станет в итоге победителем торгов, потому каждый раз заинтересованы собрать как можно больше коммерческих предложений. Плюс, максимально расширить базу поставщиков заказчика, учесть все нюансы, соблюсти сроки, минимизировать поставочные риски и выполнить тем самым условия договора. Практика показывает, что добиться такого же эффекта с собственными подразделениями закупок крайне сложно.

— То есть вы считаете, что собственные подразделения закупок в компаниях АПК могут скоро исчезнуть?

- Не совсем так. Собственные структуры останутся, особенно это касается крупных агрохолдингов, но изменится профиль и функции менеджеров. Подразделения закупок станут, по сути, отделами ресурсного обеспечения и будут регулировать внутренние процессы поставок, распределения товаров и услуг, будут решать стратегические вопросы. А поиском более выгодных предложений и всей работой с поставщиками до отгрузки на предприятие будут заниматься независимые эксперты. Подобные примеры мы давно уже наблюдаем на сырьевых и финансовых рынках.

— Какие именно услуги предлагает компания «ЭТП-Агро» агропромышленным предприятиям?

- Во-первых, это организация закупочных процедур. Механизм следующий: заказчик направляет заявку на закупку, а специалисты «ЭТП-Агро» выполняют весь спектр работ по ней. Выбирают оптимальный вид процедуры, публикуют заявку на собственной электронной торговой площадке etp. etpagro.ru, коммуницируют с поставщиками, собирают коммерческие предложения, анализируют полученные данные и рынок, проверяют поставщиков на благонадежность. Все процедуры проводятся в максимально сжатые сроки — в среднем за пять-семь дней. По итогам заказчик получает пакет документов для принятия решения по закупке. Еще одна услуга «ЭТП-Агро» - консалтинг, начиная от составления регламентирующей нормативной документации и заканчивая консультациями по настройке и повышению эффективности бизнес-процесса закупок. Плюс, мы предоставляем возможности собственной электронной торговой площадки, на которой любой организатор торгов может также выступать в роли поставщика и наоборот. 

— А что входит в пакет документов по проведенной процедуре?

- Предоставляется сравнительный анализ предложений поставщиков со всей подтверждающей документацией. При регистрации на электронной торговой площадке «ЭТП-Агро» поставщики проходят обязательную проверку на благонадежность. Служба безопасности после каждой процедуры проводит дополнительную проверку контрагентов согласно чек-листу. Также специалистами предоставляется вся аналитика по проведенной работе с количественными и качественными показателями и дается пояснительная записка с анализом процедуры и ее итогами. Главная цель — поиск наилучших предложений и объективный мониторинг рынка. Ключевой инструмент достижения этой цели — четкая работа с поставщиками на электронной площадке. Итог этой работы — предоставление заказчику объективных данных в максимально сжатые сроки. 

— Услуги «ЭТП-Агро» больше подходят для каких компаний — для малых и средних организаций или для крупных агрохолдингов?

- Каждая компания может получить свои выгоды. Для крупных агрохолдингов услуги «ЭТП-Агро» - это возможность убедиться в оптимальности предложений поставщиков и степени эффективности работы собственных подразделений. Плюс, «ЭТП-Агро» берет на аутсорсинг организацию и проведение закупочных процедур. Что касается малого и среднего бизнеса: то зачастую у таких предприятий не хватает ресурсов для эффективной организации процесса. Чтобы работать качественно, необходим целый штат сотрудников, а объемы закупок не такие крупные, как у агрохолдингов. Отдавая организацию закупок на аутсорсинг, малый и средний бизнес экономит сразу по многим показателям. Ключевое — это сокращение фонда оплаты труда, затрат на закупки, экономия времени и возможность сосредоточиться на ключевых проектах, а также перестраховка от рисков заключения договора с недобросовестными поставщиками. На электронной площадке «ЭТП-Агро» также есть возможность проведения кооперационных закупок. Малый бизнес может объединить объемы в схожих категориях с другими мелкими предприятиями или примкнуть к заявкам крупных агрохолдингов. Это мощнейший инструмент экономии в закупках для предприятий АПК.

«ЭТП-Агро» 

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