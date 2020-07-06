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Новые вызовы для экономики и АПК

Названы затраты на маркировку молока для фермеров

Партнерский материал


А. Гордеев

А. Гордеев

Затраты на оснащение оборудованием для маркировки цифровыми кодами молочной продукции для малых предприятий оцениваются в 15-35 тыс. руб.. Об этом в ходе пресс-конференции в РИА «Новости» сообщил председатель совета директоров оператора системы маркировки — ЦРПТ — Михаил Дубин. Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит до 31 декабря. Для отдельных категорий, которые определит правительство, она станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных — до 1 октября

По его словам, в настоящее время тестируются различные варианты нанесения маркировки: прямое нанесение, наклеивание этикетки, печать кодов прямо на упаковке еще в типографии.

«Для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки комплект оборудования обойдется от 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. в зависимости от производительности принтера этикеток. У нас есть такой диапазон затрат», -- сказал Дубин.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что выбираются наиболее оптимальные и экономичные решения.

«Помимо большого количества участников, выбраны два десятка предприятий разного уровня, с разным объемом производства, где непосредственно эта система прогоняется от сырья до готовой продукции и отлаживаются бизнес-процессы, рассчитываются и предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшие с точки зрения качества того оборудования, которое необходимо устанавливать», -- сказал Евтухов.

Затраты в целом для производителей оцениваются в 4 коп. на единицу продукции.

«Если комбинировать все эти методы, действительно, осуществляется обследование каждой площадки, подбирается оптимальное решение и с точки зрения производственных возможностей, и с точки зрения стоимости. У нас получается внедрение на единицу продукции: затраты оцениваются в около 4 коп., порядка 4 млрд [руб.] на всю отрасль», — добавил Дубин.

По его словам, расходы ритейла минимальны.

«Затраты дальше по цепочке у оптовиков и в рознице весьма невысоки. Во-первых, розница во многом оснащена для других товарных групп. Помимо всего прочего, проект цифровой маркировки базируется на реформе онлайн-касс, соответственно, система получает информацию о выбытии от онлайн-касс, специально ничего оснащать для этого не требуется», — сказал он.

ЦРПТ 

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