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Новые вызовы для экономики и АПК

Высокоэффективные агромашины «Ростсельмаш» на «Всероссийском дне поля»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Выставка пройдет с 9 по 11 июля в городе Брянск при поддержке Министерства сельского хозяйства России

В этом году Минсельхозом принято решение о проведении мероприятия не только в традиционном формате, но и в режиме онлайн, что позволит увеличить его охват и познакомить с актуальными разработками отечественного АПК более широкую аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского хозяйства, аграрной науки и технологий.

День поля — масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. На мероприятии будет представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции сельскохозяйственных культур.

Экспозиция «Ростсельмаш» будет представлена рядомагромашин. Компания презентует: зерноуборочный комбайн TORUM 785, тракторы 1000-ой, 2000-ой и прицепной опрыскиватель TS 3200.

- Современная сельхозтехника позволяет оптимизировать различные технологические процессы — от подготовки почвы и внесения удобрений до сева и уборки урожая. На сегодняшний день каждый этап работы в поле подразумевает использование высокопроизводительных, многофункциональных агрегатов, выполняющих процесс качественно и быстро, экономящих ГСМ, денежные средства и трудозатраты, — отметил представитель «Ростсельмаш». 

Так, TORUM 785 благодаря конструкторским решениям считается высокопроизводительным зерноуборочным комбайном на мировом рынке (производительность свыше 45 тв час). В основе модели — запатентованное молотильно-сепарирующее устройство с вращающейся декой, которое выдает заявленную производительность даже на сложных агрофонах.

RSM 2375 — универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и одноразмерными колесами. Это очень эффективная машина, она способна за один сезон обработать свыше 2 тыс. га на различных операциях по любой технологии — от классической до no-till.

«Ростсельмаш» 

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