ОВК направила МХК «ЕвроХим» цистерны для перевозки химических грузов

НПК «Объединенная Вагонная Компания»

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, направило 18 вагонов-цистерн из нержавеющей стали для АО «МХК «ЕвроХим» («ЕвроХим»), одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Подвижной состав модели 15-6900-01 на тележке 25 тс будет использоваться в парке ООО «Новомосковский хлор» (входит в состав группы «ЕвроХим»)

Цистерна модели 15-6900-01 оборудована котлом из нержавеющей стали. Разъемные соединения крышек люков имеют уплотнительные элементы, выполненные из фторопласта − современного материала, устойчивого к трению и воздействию агрессивных сред. Благодаря коррозионно-стойкому котлу вагон может перевозить широкую номенклатуру химических грузов, безопасен для обслуживающего персонала и исключает воздействие опасных грузов на окружающую среду.



Повышенная осевая нагрузка ходовой части 25 тс и объем котла 54,5 м³ обеспечивают увеличенную грузоподъемность вагона 76,5 т. По сравнению с типовыми аналогами на рынке в тихвинскую цистерну можно дополнительно загрузить до 8,5 т груза.



Вагон-цистерна модели 15-6900-01 характеризуется увеличенными до 1 млн км (или 8 лет) межремонтными пробегами. Типовой аналог направляется в первый деповской ремонт уже на пробеге в 210 тыс. км (или через 2 года после постройки) и в последующие деповские ремонты — после 110-160 тыс. км (или через 2 года). Срок службы тихвинской модели 15-6900-01 составляет 32 года.



Иван Рубан, директор ООО «Новомосковский хлор»: «Наше предприятие ведет свою историю с 1936 года, когда начал работать цех хлорной извести, в то время единственный в стране. С 2007 года «Новомосковский хлор» выступает самостоятельной единицей в составе группы «ЕвроХим». И, придерживаясь единых высоких стандартов работы в группе, мы нацелены использовать только безопасный и эффективный транспорт для перевозки грузов. Вслед за другими компаниями, входящими в группу «ЕвроХим», мы приняли решение приобрести 18 вагонов производства ОВК для перевозки каустической соды, поскольку они показывают высокие результаты работы как на предприятиях нашей группы, так и на рынке».

