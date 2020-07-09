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EUR

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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Krone с новой серией Highland

Партнерский материал


Krone

Krone

Новые косилки, вспушиватели и валкователи специально для работы на крутых склонах

Особые обстоятельства требуют специального оборудования. Это относится также к кошению, ворошению и валкованию в горной местности. Поэтому компания Krone разработала для этих целей специальную программу по машинам, которая теперь доступна под названием Highland. 

Новинкой в портфолио Krone являются две новые фронтальные косилки EasyCut F 280 Highland и EasyCut F 320 Highland. Характеристики новых косилочных узлов включают в себя прямой монтаж (без треугольника Weiste) и косилочный брус SmartCut, зарекомендовавшее себя тысячу раз. Короткое расстояние между косилкой и передней осью в сочетании с низким центром тяжести гарантирует идеальное копирование почвы и оптимальное ведение по контуру на экстремальных склонах и короткой дистанции. Для образцовых результатов работы на склонах фронтальные косилки серийно оснащаются гидравлическим боковым смещением.

С выходом косилок Highland, Krone также представляет новую серию ворошителей Highland Vendro. В дополнение к 4-хроторному ворошителю Vendro 420 Highland и 6-роторному ворошителю Vendro 620 Highland, Krone также предлагает Vendro 820 Highland, первый 8-мироточный ворошитель, специально разработанный для работы в горных условиях. Ворошители Krone Highland впечатляют своей компактной и легкой конструкцией размещенной рядом с трактором, специально разработанным для горных и компактных тракторов с укороченной концепцией навески (с двумя позициями навески).

Впервые компания Krone представит также новую концепцию роторов OptiTurn для ворошителей Highland. Машины работают с образцовым копированием почвы благодаря вращающимся опорным колёсам, расположенным очень близко к зубьям, в сочетании с новыми запатентованными зубьями Krone OptiTurn. Зубья OptiTurn трехмерной формы обеспечивают молниеносный подбор и максимальную точность распределения кормовой массы на поле.

С новыми валкователями Swadro S 350 Highland и Swadro S 380 Highland компания Krone предлагает два новых однороторных валкователя для уборки кормов в горной местности. Новые валкователи серийно оснащены гидравлическими амортизационными рычагами с интегрированным компенсационным стабилизатором, они обеспечивают максимальную устойчивость на крутых склонах в сочетании с превосходными соблюдающие траекторию характеристиками. Оптимизированные подъемные зубья Krone обеспечивают точные результаты работы при очень низком центре тяжести машины. Новая концепция навески с двумя положениями нижних тяг обеспечивает максимальную подъемную способность валкователя Highland.

Вывод: с новой серией Highland компания Krone устанавливает новые стандарты для профессиональной уборки кормов на крутых склонах и этим дополнением к ассортименту продукции снова позиционирует себя как инновационного специалиста в сегменте кормоуборочной техники. 

Krone 

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