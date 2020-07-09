Решения семенного бизнеса в эпоху формирования новых потребительских предпочтений

За последние несколько лет рынок свежих томатов претерпел серьезные изменения
Все более широкое распространение приобретает потребление томатов в качестве основного рациона здорового питания и снеков. В связи с этим селекционеры всего мира работают над созданием новых гибридов из категории черри и коктейльных томатов, обладающих особыми вкусовыми характеристиками. Все большее значение для потребителей приобретают такие характеристики как вкус и форма продукта.
Табл. 1 Факторы выбора свежих томатов потребителями овощей
Селекционные программы компании Enza Zaden направлены на то, чтобы за счет скрещивания и отбора производить не просто устойчивые, сильные гибриды, но и продукты, уникальные по своим потребительским свойствам, в своей нише. Это гибриды, которые, попадая в производственную программу к нашим партнерам, генерируют добавленную стоимость к их коммерческому предложению, что в настоящий момент становится особенно актуальным.
Результат успешного опыта такого сотрудничества мы видим на полках федеральных сетей через создание и выведение новых концепций и брендов. Бренд — это всегда добавленная стоимость, но его нельзя создать, не имея специального продукта.
Одним из достижений селекционеров компании Enza Zaden стало сокращение традиционного времени на выведение первых образцов новых гибридов с пяти лет до срока 1,5 года. В традиционной селекции в течение длительно времени идет постоянное наблюдение за растением в процессе его развития. Внедрение технологии маркеров и анализа ДНК значительно ускорили этот процесс. В настоящий момент у селекционеров Enza Zaden с помощью использования генных маркеров есть возможность даже для очень молодых растений определить будут ли они ожидаемого цвета, формы, будут ли они обладать необходимой устойчивостью и сопротивляемостью к вирусам. В дополнение к генетическому и фитопатологическому скринингу, также выполняются биохимические анализы для того, чтобы оценить основные составляющие в формировании вкуса.
Результатом новой программы стало то, что примерно через три года после начала специального проекта были созданы первые уникальные гибриды, готовые для тестового производства. Это — мини- сливовидные томаты желтого и оранжевых цветов. Менеджер по селекции и старший селекционер убеждены, что к недавно представленному дуэту скоро присоединятся другие, которые кроме своих высоких продуктовых характеристик обладают способностью сформировать высокую добавочную стоимость в качестве готовой и в своем роде уникальной концепции. Здесь нельзя не сказать про «Ардилес». Это уникальный гибрид мини-сливовидного томата — первого в семействе цветных мини-сливок, который является эталоном коктейльного томата по форме, вкусу, аромату, кисти и всему тому, что делает гибрид любимым во всем мире. Но именно вкус позволил гибриду «Ардилес» стать центральным гибридом премиальной линейки одного из ведущих российских агропромышленных холдингов.
Популярность потребления мини-сливовидных и коктейльных томатов вместе с культурой потребления и данное обстоятельство определяет динамку рынка томатов-черри.
Табл. 2. Мировые тенденции рынка фреш-снеков
Источник: внутренняя аналитика Enza Zaden