Решения семенного бизнеса в эпоху формирования новых потребительских предпочтений

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За последние несколько лет рынок свежих томатов претерпел серьезные изменения





Все более широкое распространение приобретает потребление томатов в качестве основного рациона здорового питания и снеков. В связи с этим селекционеры всего мира работают над созданием новых гибридов из категории черри и коктейльных томатов, обладающих особыми вкусовыми характеристиками. Все большее значение для потребителей приобретают такие характеристики как вкус и форма продукта.



Табл. 1 Факторы выбора свежих томатов потребителями овощей







Источник: Ipsos Marketing 2018



Компания Enza Zaden несколько лет успешно ведет проект по созданию новой категории томатов малых размеров, специального вкуса и формы. Так, по словам Мартина Ван Сти, который руководит селекционным отделом компании, высокие вкусовые характеристики обеспечивают таким гибридам долгосрочный успех на рынке. Ярким примером являетcя «Кампари», который на протяжении многих лет удерживает лидирующие позиции во всем мире. Кроме того, что «Кампари» внешне сам по себе красивый гибрид глубокого яркого цвета он обладает такими свойствами, как послевкусие с особыми ароматными нотками, присущими только этому гибриду. Это по праву делает его «мировой звездой» рынка коктейльных томатов. Или «Санстрим», в котором реализованы лучшие достижения селекции и оправданы самые смелые ожидания потребителей. Клубниковидная форма томата в сочетании с минимальными показателями кислотности делают этот продукт узнаваемым, любимым и востребованным во всем мире.

Селекционные программы компании Enza Zaden направлены на то, чтобы за счет скрещивания и отбора производить не просто устойчивые, сильные гибриды, но и продукты, уникальные по своим потребительским свойствам, в своей нише. Это гибриды, которые, попадая в производственную программу к нашим партнерам, генерируют добавленную стоимость к их коммерческому предложению, что в настоящий момент становится особенно актуальным.



Результат успешного опыта такого сотрудничества мы видим на полках федеральных сетей через создание и выведение новых концепций и брендов. Бренд — это всегда добавленная стоимость, но его нельзя создать, не имея специального продукта.



Одним из достижений селекционеров компании Enza Zaden стало сокращение традиционного времени на выведение первых образцов новых гибридов с пяти лет до срока 1,5 года. В традиционной селекции в течение длительно времени идет постоянное наблюдение за растением в процессе его развития. Внедрение технологии маркеров и анализа ДНК значительно ускорили этот процесс. В настоящий момент у селекционеров Enza Zaden с помощью использования генных маркеров есть возможность даже для очень молодых растений определить будут ли они ожидаемого цвета, формы, будут ли они обладать необходимой устойчивостью и сопротивляемостью к вирусам. В дополнение к генетическому и фитопатологическому скринингу, также выполняются биохимические анализы для того, чтобы оценить основные составляющие в формировании вкуса.



Результатом новой программы стало то, что примерно через три года после начала специального проекта были созданы первые уникальные гибриды, готовые для тестового производства. Это — мини- сливовидные томаты желтого и оранжевых цветов. Менеджер по селекции и старший селекционер убеждены, что к недавно представленному дуэту скоро присоединятся другие, которые кроме своих высоких продуктовых характеристик обладают способностью сформировать высокую добавочную стоимость в качестве готовой и в своем роде уникальной концепции. Здесь нельзя не сказать про «Ардилес». Это уникальный гибрид мини-сливовидного томата — первого в семействе цветных мини-сливок, который является эталоном коктейльного томата по форме, вкусу, аромату, кисти и всему тому, что делает гибрид любимым во всем мире. Но именно вкус позволил гибриду «Ардилес» стать центральным гибридом премиальной линейки одного из ведущих российских агропромышленных холдингов.



Популярность потребления мини-сливовидных и коктейльных томатов вместе с культурой потребления и данное обстоятельство определяет динамку рынка томатов-черри.



При этом, как было сказано выше, растет доля потребления томатов в формате фреш-снеков.

Источник: внутренняя аналитика Enza Zaden



Производители понимают тенденции и требования рынка, и самые успешные проекты реализуются, когда есть тесная связь научных разработок, селекционных программ, подкрепленных реальной потребностью рынка. И мы постоянно находим новые решения, что делает компанию сильной, а наших партнеров — успешными и конкурентоспособными. Так, понимая, что спрос идет в сторону мелких форм и сладкого вкуса в Enza Zaden создали гибрид «виноградного типа» - по форме, размеру и послевкусию плод напоминает мелкую виноградную ягоду, что позволит ему занять свою уникальную нишу. Мы уверены, что вместе с новыми требованиями рынка растет культура потребления и это положительным образом сказывается на всех сферах жизни.